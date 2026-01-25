F1: Flavio Briatore acredita no amadurecimento de Franco Colapinto
Flavio Briatore definiu as expectativas da Alpine para Franco Colapinto antes da primeira temporada completa do argentino na Fórmula 1, em 2026. Depois de um segundo ano a tempo parcial com enormes dificuldades, em que foi claramente superado por Pierre Gasly, a equipa francesa decidiu manter a aposta no jovem piloto, esperando agora um salto de maturidade e de rendimento, sobretudo em qualificação.
Colapinto entrou na Alpine a partir do Grande Prémio da Emília-Romanha, substituindo Jack Doohan, mas terminou a temporada sem qualquer ponto e enfrentou dificuldades consistentes aos sábados, arrancando frequentemente do fundo da grelha. O confronto interno em qualificação foi claramente desfavorável ao argentino, com uma diferença de 17–5.
Face às críticas e à pressão crescente, a Alpine optou por renovar a confiança no piloto para 2026. Briatore salientou que o período de inverno foi utilizado para trabalhar intensamente com Colapinto, sobretudo no simulador, com o objetivo de melhorar o desempenho em voltas lançadas e tornar a sua abordagem mais racional e menos emocional.
O dirigente italiano acredita que o piloto chega à nova época mais maduro e preparado para corresponder às exigências da categoria, sublinhando que já não pode ser encarado como um estreante em fase de aprendizagem.
“O ano passado foi o primeiro do Franco na Fórmula 1. Houve muitas expectativas e nem tudo foi bem gerido. Este ano, se olharem para o rosto do Franco, ele está muito mais maduro. Já não é como a criança do ano passado. Passámos muito tempo com ele neste Inverno. O principal problema do Franco era a qualificação, porque em corrida era rápido, como o Pierre. Ele precisava de conduzir o carro e qualificar com o talento que tem, e não de forma emocional. Está a crescer. Ele é muito bom na fábrica. Passámos muito tempo no simulador. Fizemos tudo o que era possível fazer.”
Do lado de Colapinto, a mensagem é igualmente clara: a equipa tem agora de apresentar resultados, num contexto em que entram em vigor novos regulamentos técnicos e uma nova unidade de potência.
O argentino assume que 2026 marca o momento de transformar o trabalho desenvolvido nos últimos meses em resultados concretos em pista, esperando que o novo monolugar seja competitivo e permita à Alpine atingir os objectivos traçados.
“Como equipa, já não há desculpas. A unidade motriz mudou e os regulamentos também mudaram. Agora temos de trabalhar e apresentar resultados. O ano passado estávamos focados em 2026 e agora 2026 chegou. É tempo de ir buscar os resultados que a equipa merece. Todos têm trabalhado muito. Esperemos que seja um carro rápido. Parece bom e, com sorte, conseguiremos os resultados que esperamos.”
Foto: MPSA
