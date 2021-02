F1: Fittipaldi mantém-se como reserva da Haas em 2021

Pietro Fittipaldi vai manter-se com piloto de reserva da Haas em 2021, o que sucede pelo terceiro ano consecutivo, isto depois de ter substituído Romain Grosjean nas últimas duas corridas da temporada de 2020, realizando assim uma estreia inesperada na F1: “Estou muito feliz em poder continuar um terceiro ano com a Haas. Estou muito agradecido ao Gene [Haas] e ao Günther [Steiner] pela oportunidade. É um grande prazer poder continuar a trabalhar com a equipa. As duas corridas que fiz no ano passado ajudaram-me a ganhar ainda mais experiência, e tenho certeza que isso me irá ajudar no futuro, a poder dar mais e melhor contributo à equipa. Estou ansioso pela temporada e animado por me manter na Haas”, disse.