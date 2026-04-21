F1: Fisco italiano lança investigação a pilotos e equipas
As autoridades fiscais italianas lançaram uma investigação a pilotos e equipas de Fórmula 1 por alegado incumprimento do pagamento de impostos sobre rendimentos gerados em território italiano durante grandes prémios realizados nos últimos anos.
A notícia é avançada pelo Racing News 365 e afirma que, segundo a lei italiana, atletas estrangeiros que participem em eventos desportivos em Itália são obrigados a pagar impostos sobre os rendimentos aí gerados, uma regra que, na prática, raramente foi aplicada.
A situação mudou após um advogado italiano, Alessandro Mei, ter solicitado formalmente uma investigação ao cumprimento fiscal de atletas estrangeiros. A Guardia di Finanza de Bolonha contactou os pilotos por carta, exigindo a entrega de declarações de impostos referentes ao ano fiscal de 2025 e pedindo que se apresentem, pessoalmente ou através de representante, para discutir os próximos passos.
As autoridades pretendem ainda aplicar a medida de forma retroativa, cobrindo múltiplos anos fiscais e terão solicitado acesso a contratos de pilotos e patrocinadores para apurar os rendimentos com precisão. As corridas em causa realizaram-se em Monza, Imola e Mugello — esta última durante a época pandémica de 2020.
As potenciais consequências são sérias: se o valor de impostos em falta ultrapassar os 50.000 euros, a situação configura crime para os indivíduos envolvidos, podendo implicar coimas avultadas para além dos impostos em dívida.
O tema não é inédito em Itália (em 2020 foi debatido no parlamento, sem consequências de relevo) e sistemas fiscais semelhantes para atletas não residentes existem já na Austrália, no Reino Unido e nos Estados Unidos.
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