F1: Fins de semana mais curtos em 2022 | AutoSport

A F1 começa uma nova era com muitas novidades e uma das que têm sido menos referida mas que vai mudar a forma como vemos as corridas ao fim de semana é o formato reduzido, com apenas três dias de atividade.

Com a vontade de aumentar o número de provas, os responsáveis da F1 sabiam que tinham de dar uma contrapartida às equipas, pois um calendário mais preenchido implica mais gastos, mais tempo fora de casa e mais esforço por parte de todos. Assim, a F1 resolveu reduzir para três os dias de atividades, contra os quatro dias que estávamos habituados. Se antes tínhamos as atividades media e verificações na quinta, seguida dos treinos na sexta, treinos e qualificação no sábado e corrida no domingo, este ano a quinta deixa de estar alocada às atividades media e de verificação, sendo um dia extra para as equipas se instalarem. A sexta-feira passará a ser um dia intenso com verificações, atividades media e dois treinos de noventa minutos (regressam os treinos de hora e meia). A sexta deverá ser um dia longo para todos. No sábado não veremos muitas mudanças. Os pilotos terão de participar em ações com os media ou com os fãs, antes do último treino de uma hora, que precede a qualificação. O domingo mantém-se praticamente inalterado. Isto nos fins de semana ditos “regulares” sem corridas sprint.

O que se segue é um exemplo de um fim de semana típico de F1, de acordo com o artigo do jornalista Dieter Rencken numa peça do racingnews365.com:

Sexta-feira

09:00 – Média/documentação/verificações

13:00-14:30 – FP1

15:00-16:00 – Conferência de imprensa dos chefes de equipa

17:00-18:30 – FP2

19:00 em diante – Media/briefings

Sábado

09:00-10:30 – Interacção condutor/fãs, autógrafos (cada equipa tem um mínimo de 15 minutos)

12:00-13:00 – FP3

15:00-16:00 – Qualificação

17:00 em diante – Media/briefings

Domingo

13:30 – Desfile de pilotos

15:00 – Corrida

18:00 – Meios de comunicação

Este é apenas um esboço do que pode ser o fim de semana tendo em conta os tempos mínimos e máximo estipulados entre cada sessão, sem ter em conta outros fatores importantes como a hora do pôr do sol, se a corrida é noturna ou não entre muitos outros.