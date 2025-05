F1: Fim do limite orçamental à vista?

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, questionou o valor do limite orçamental da Fórmula 1, sugerindo que é demasiado problemático e que pode ser eliminado. Introduzido em 2021 para nivelar as condições de concorrência entre as equipas, o limite de custos está fixado em $140,4 milhões para 2025. Ben Sulayem criticou a complexidade da sua gestão, dizendo que dá à FIA uma “dor de cabeça”.

Os seus comentários surgiram ao comentar uma proposta do Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, que sugeriu que as equipas que acusam outras de violações das regras devem apresentar queixas formais junto de um depósito financeiro. Se as alegações se revelarem falsas, Brown propôs que o depósito fosse contabilizado no limite de custos da equipa, como forma de dissuasão. Ben Sulayem apoiou a ideia de queixas formais e pagas, mas não tinha a certeza de penalizar as equipas através do limite de custos, o que levou a uma crítica mais ampla da regra.

“Estou a olhar para o limite de custos e isso está a dar uma dor de cabeça à FIA. Então, qual é o objetivo?”, disse Ben Sulayem à Associated Press no Grande Prémio de Miami. “Não vejo qual é o objetivo. A sério que não”.