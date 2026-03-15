GP da China F1: Fim de semana negro para a McLaren

A McLaren abandonou o Grande Prémio da China de Fórmula 1 de 2026 antes mesmo do arranque da corrida, depois de ambos os monolugares terem sofrido falhas elétricas graves relacionadas com a unidade motriz fornecida pela Mercedes. A equipa anunciou a abertura de uma investigação conjunta com a divisão Mercedes High Performance Powertrains (HPP) para apurar as causas do problema e evitar que a situação se repita.

Os problemas surgiram ainda antes do início da corrida em Xangai. Durante os preparativos habituais, a equipa detetou uma falha no sistema elétrico da unidade motriz do carro de Lando Norris. Apesar das tentativas intensivas de diagnóstico e reparação, realizadas em conjunto com os engenheiros da Mercedes HPP, não foi possível resolver a anomalia a tempo da partida. O incidente obrigou o piloto britânico a falhar a largada, algo inédito na sua carreira de oito temporadas na Fórmula 1.

Pouco depois, já com Oscar Piastri alinhado na grelha de partida, surgiu uma segunda falha elétrica no monolugar do australiano. A equipa tentou igualmente resolver o problema, mas acabou por recolher o carro à garagem minutos antes do início da prova. Embora ambos os incidentes estejam relacionados com o sistema elétrico, a McLaren indicou que, numa fase inicial, tudo aponta para falhas distintas.

O abandono simultâneo representou um cenário extremamente raro para a equipa britânica, que não via os dois carros retirarem-se antes do arranque de uma corrida há mais de duas décadas. O episódio surgiu no final de um fim-de-semana que, até então, tinha sido encorajador em termos de competitividade.

Face ao sucedido, a McLaren e a Mercedes HPP irão agora analisar detalhadamente os dados recolhidos durante o fim-de-semana para compreender a origem das falhas e evitar novos problemas antes da próxima ronda do campeonato, marcada para Suzuka, no Japão.

Lando Norris, citado pela equipa, lamentou a impossibilidade de alinhar na corrida e destacou a frustração coletiva dentro da estrutura:

“É dececionante viajar de tão longe e investir tanto esforço — não apenas eu, mas toda a equipa — e depois não conseguir sequer iniciar a corrida. Tivemos um problema elétrico na unidade motriz que nos impediu de arrancar o carro. Os mecânicos trabalharam o mais possível para tentar resolvê-lo, mas infelizmente não conseguimos. O que torna tudo ainda mais frustrante é que o Oscar e eu aparentemente tivemos problemas completamente diferentes em ambos os carros, por isso foi simplesmente muito azar.”

Norris defendeu também que o episódio deve servir de aprendizagem para evitar repetições no futuro:

“Temos simplesmente de aceitar o golpe, perceber qual foi o problema e garantir que nunca mais volta a acontecer. Toda a gente na equipa está frustrada — os engenheiros, os mecânicos e os colegas da HPP. Todos queremos correr e somar pontos.”

Oscar Piastri explicou que o problema surgiu já na grelha de partida e destacou o impacto da ausência em pista numa fase inicial da temporada:

“Foi um dia difícil para a equipa. Consegui chegar à grelha, mas infelizmente surgiu um problema elétrico na unidade motriz, diferente do do Lando, que ainda estamos a investigar. O mais frustrante é perder mais uma corrida completa, porque sabemos que o tempo em pista é fundamental para perceber como tirar o máximo partido desta nova geração de carros.”

O diretor da equipa, Andrea Stella, reconheceu o desapontamento geral dentro da McLaren e confirmou a abertura de uma investigação conjunta com a Mercedes HPP:

“Estamos aqui para competir e hoje não tivemos condições para o fazer devido a problemas elétricos distintos em ambas as unidades de potência. É extremamente frustrante e dececionante para a equipa, para os pilotos, para os nossos parceiros e, naturalmente, para os adeptos.”

Stella explicou ainda a sequência dos acontecimentos e classificou a situação como uma coincidência rara:

“Antes da corrida detetámos um problema elétrico no carro do Lando, que não foi possível resolver a tempo. Depois, já na grelha, surgiu outra falha elétrica no carro do Oscar que também não conseguimos corrigir. Tudo indica que são problemas distintos que ocorreram ao mesmo tempo — uma coincidência extremamente infeliz. Vamos investigar em conjunto com a Mercedes HPP para perceber exatamente o que aconteceu.”

Foto: Laurent Cartalade /MPSA