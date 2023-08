F1: Fim de semana de Zandvoort promete ser atribulado | AutoSport

O regresso da F1 ao ativo, depois da pausa de verão, não será tranquilo. Há várias ameaças de protestos e a meteorologia também deverá complicar a equação.

Além do grupo de organizações neerlandesas relacionadas com a saúde quer querem proibir a publicidade do patrocinador Velo nos carros da McLaren, marca que comercializa ‘snus’ durante o Grande Prémio dos Países Baixos temos também a revolta dos taxistas cuja passagem na zona de Zandvoort não foi permitida, o que poderá levar a protestos e bloqueios.

A cereja no topo do bolo é a meteorologia, sendo esperado aguaceiros no sábado e no domingo. No sábado, a chuva poderá chegar na hora da qualificação, esperando-se que a chuva de domingo aconteça de manhã, antes da corrida. Veremos que efeitos tem a chuva (se ela aparecer) mas deveremos ter um fim de semana agitado em Zandvoort.