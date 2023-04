F1: Fim de semana de Baku com possíveis mudanças no formato | AutoSport

Já se sabia que o fim de semana do GP do Azerbaijão teria um formato diferente, mas poderemos ter novidades, com alterações ao formato do fim de semana de corrida Sprint.

Segundo a publicação racefans.net, teremos alterações ao formato do fim de semana, apesar dessas alterações ainda não serem conhecidas. A ideia deverá passar por ter apenas um treino livre, com o TL2 a tornar-se numa sessão de qualificação para a corrida sprint. Assim, teríamos um TL1 e uma qualificação (para o GP) na sexta, qualificação para a corrida sprint e corrida sprint no sábado e no domingo, a corrida.

Apesar de não estar confirmado este formato, as equipas já terão acordado o novo formato com todos os chefes de equipa a darem luz verde, segundo Fred Vasseur:

“Por uma vez penso que todas as equipas estão alinhadas”, disse Vasseur. “Não é muito frequente que aconteça, por isso temos de aproveitar. Substituir outra sessão de treino por uma qualificação torna o formato ´mais dinâmico´. Pode-se discutir sobre a razão pela qual se teve de o fazer tão tarde, mas penso que estamos todos alinhados que temos de insistir nisso”.