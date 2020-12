F1: Fim de ano em grande para a McLaren

Foram só boas notícias para a McLaren este fim de semana: tem um novo investidor, horas depois obteve o terceiro lugar no campeonato de construtores, batendo a favorita Racing Point sobre a ‘meta’.

Lando Norris e Carlos Sainz foram de longe a dupla mais consistente, quando comparados com a Racing Point e Renault. E para o ano há motor Mercedes.

Para Andreas Seidl, Chede de Equipa: “Conseguimos o terceiro lugar! É um feito para a nossa equipa, parabéns a todos. Os nossos pilotos e os nossos colegas da Renault, lidaram muito bem com a pressão de proporcionar um fim-de-semana limpo e um excelente desempenho ajudou-nos a superar os nossos concorrentes. Que resultado notável no final de uma temporada muito desafiante e difícil.

Estou muito orgulhoso de ser hoje um membro da equipa McLaren F1. Pedimos muito ao nosso pessoal este ano, mas no meio da pandemia e de uma grande incerteza, todos se mantiveram concentrados no trabalho. A equipa desenvolveu o carro durante toda a temporada com evoluções contínuas da fábrica, e na pista continuámos a melhorar a produtividade dos nossos fins-de-semana de corrida.

Agora, olhando para o futuro, os nossos resultados nesta temporada, juntamente com as novas notícias da parte financeira, proporcionam uma base estável sobre a qual podemos construir para o objetivo de regressar à frente da Fórmula 1. Ao mesmo tempo, somos realistas quanto à nossa posição e continuaremos a nossa viagem. Tivemos muita ajuda este ano: o apoio dos nossos fãs e dos nossos parceiros foi crucial, assim como o trabalho realizado pela FIA e pela Fórmula 1 para garantir que pudéssemos ter uma temporada completa e segura. Agradecemos a todos. Gostaria também de oferecer uma nota especial de apreço aos nossos pilotos, que fizeram ambos um trabalho soberbo este ano. Estamos ansiosos por ter Lando a bordo para o futuro. O Carlos parte com os nossos melhores votos para o seu próximo capítulo na Fórmula 1. Também um agradecimento especial à Renault pelo seu grande apoio nos últimos três anos”, disse.