F1: Fim da linha para Kimi Raikkonen? | AutoSport

As exibições de Kimi Raikkonen não têm convencido, com o piloto finlandês abaixo do esperado. Já se começa a falar que é o fim da linha para o piloto.

Marc Surer, ex-piloto e comentador acredita que o finlandês tem de se render às evidências e que a idade já começa a ser um fator determinante nas prestações do #7:

“Ele é demasiado velho”, disse ao Motorsport-Total.com. “Perde-se velocidade com a idade. Ele já teve algumas boas corridas porque é bom piloto. Ele não perdeu o seu talento. Mas os reflexos puros perdem-se com a idade Isso é algo inevitável”.

“Alfa Romeo também tem de pensar no assunto”, diz Surer. “Giovinazzi não se tornou mais rápido de repente. É tão rápido quanto o carro permite. Kimi também devia lá estar. Mas Kimi está agora a perder demasiado”.

Kimi Raikkonen tem 41 anos e apesar de ser ainda um elemento valioso, começa a dar alguns sinais de que pode estar no fim da linha. A dificuldade que tem tido para melhorar na qualificação pode ser um sinal de que a sua velocidade pura está a diminuir. É preciso também entender se a Alfa Romeo não precisa de sangue novo, de uma nova forma de fazer as coisas. Há vários pilotos, jovens ou experientes, que poderiam permitir um acréscimo de qualidade. No entanto, a Alfa parece estar dar prioridade a Kimi e espera que o piloto decida o seu futuro para tomar decisão quanto ao mercado. Será que Kimi tem mais para dar, ou já chegou ao fim da linha?