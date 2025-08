F1: Fim da linha para Franco Colapinto? Sergio Pérez é também hipótese para a Alpine

No dia em que voltou a ter um acidente aparatoso, desta vez num teste de pneus da Pirelli, o futuro de Franco Colapinto na F1 parece cada vez mais sombrio. O piloto argentino, que espantou o mundo com as primeiras exibições na Williams, tem desapontado nesta segunda tentativa na Alpine.

Flavio Briatore está a perder a confiança no jovem piloto argentino que chegou à equipa vindo da Williams num contrato de empréstimo caro. Colapinto tem tido um desempenho abaixo do esperado até agora, o que levanta especulações de que a Alpine poderá substituí-lo em 2026 — ou até mesmo antes.

De acordo com o jornalista Ralf Bach, Briatore já está a explorar alternativas, tendo falado com Valtteri Bottas e demonstrado interesse em Sergio Perez, que traz experiência e apoio financeiro através de Carlos Slim. Embora Pérez tenha sido dispensado pela Red Bull no final de 2024, está a ser associado à Alpine, especialmente porque se acredita que Bottas tenha garantido uma vaga na Cadillac e o nome de Pérez tem sido cada vez menos referido, após um frenesim inicial. Rumores apontavam para a confirmação de Pérez na Cadillac este verão. No entanto, a Alpine pode ser uma boa opção para Pérez, sabendo que será fornecida pela Mercedes em 2026, a unidade motriz que deverá ser a referência, segundo o que se vai ouvindo no paddock.

Paul Aaron é também um nome considerado, com Briatore a gostar do jovem estónio. Foi assumido pelo dirigente italiano que 2025 será um ano zero e que estava disposto a fazer experiências para encontrar a melhor dupla de pilotos. E tal foi claro quando “despachou” Jack Doohan à primeira oportunidade. Com a desilusão Colapinto, Briatore poderá sentir-se tentado em dar uma oportunidade a Aaron, mas a opção Pérez pode ser interessante, dentro e fora de pista.