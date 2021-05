F1, Filipe Albuquerque: “Não entendo quando se diz que o novo asfalto do AIA não tem aderência”

Filipe Albuquerque conhece como poucos o Autódromo Internacional do Algarve e as suas particularidades. Desafiado pelo AutoSport, comentou as declarações de Max Verstappen no final do GP de Portugal

Tal como António Félix da Costa, Albuquerque minimizou as críticas do piloto neerlandês ao asfalto de Portimão, considerando que as declarações foram feitas a quente e que não deverão refletir o que o piloto acha da pista, dando até exemplos práticos de como a afirmação pode ser questionada:

“Os comentários só podem ter sido feitos a quente e como tal é preciso ter isso em conta e acredito que quando ele pensar no que disse, a frio, poderá voltar atrás. Spa, por exemplo, tem muito menos aderência que Portimão e ele nunca se queixou desse problema lá. Mesmo o Bahrein tem menos aderência. O asfalto de Portimão é idêntico ao de Paul Ricard e fomos muito mais rápidos depois da colocação do novo asfalto e no AIA tivemos de ter cuidado com a afinação pois em certos níveis, as borrachas não aguentavam com a aderência que conseguiam. Quando se diz que o novo asfalto não tem aderência custa-me entender pois fomos dois segundos por volta mais rápidos do que com o asfalto anterior. E além disso é preciso entender que tipo de comparação se está a fazer. Há pistas com asfaltos diferentes, umas mais abrasivas, outras menos, mas neste caso, está-se a falar de níveis de aderência sem ter um termo de comparação.”

Albuquerque considera que alguns dos comentários feitos podem ter sido motivados também pela “juventude” da pista que não está ainda estabelecida no calendário da F1:

“Portimão é uma pista recente, que está agora a ganhar o seu espaço, com corridas muito engraçadas, com características diferentes de todas as outras pistas… mas é uma pista muito recente e isso pode dar margem para alguns comentários deste género. Não creio que tenha sido um comentário muito feliz, mas temos sempre de ter em conta que foi logo a seguir à corrida e muitas vezes dizem-se coisas que não correspondem sequer ao que o piloto realmente acha. É algo normal quando se quer vencer e não se consegue por isso não creio que as pessoas e os media devam dar tanta importância ao que foi dito.”