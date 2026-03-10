F1: Fiabilidade será trunfo (ainda mais) importante em 2026
Nova era, novos carros — e um velho problema na Fórmula 1: a fiabilidade.
Muito se tem falado da vantagem demonstrada pela Mercedes na primeira corrida da temporada de 2026, mas o fim de semana do Grande Prémio da Austrália deixou também um sinal de alerta. Mesmo a equipa dominante teve de substituir vários componentes da unidade motriz durante o evento em Melbourne.
Num campeonato marcado por um regulamento técnico completamente novo, a gestão da fiabilidade poderá revelar-se tão importante quanto o desempenho puro.
Apesar do domínio demonstrado na corrida australiana, a Mercedes foi obrigada a realizar algumas alterações preventivas nos seus carros. George Russell recebeu um novo sistema de armazenamento de energia, uma nova eletrónica de controlo e um componente auxiliar da unidade motriz. Já Kimi Antonelli também viu dois componentes auxiliares substituídos, numa abordagem prudente na sua primeira corrida na Fórmula 1.
A Mercedes não foi a única equipa a enfrentar este tipo de ajustes. A Williams fez alterações semelhantes no carro de Carlos Sainz, enquanto Aston Martin e Audi também substituíram componentes auxiliares nas unidades motrizes de Lance Stroll e Gabriel Bortoleto.
Estas intervenções precoces ilustram bem os desafios que as equipas enfrentam na adaptação às novas unidades motrizes introduzidas em 2026.
Limite de troca de componentes
As unidades motrizes da Fórmula 1 são compostas por vários elementos principais: o motor de combustão interna (ICE), o MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic), o turbocompressor (TC), o sistema de armazenamento de energia (ES), a eletrónica de controlo (CE) e o sistema de escape (EX).
De acordo com o regulamento técnico, cada piloto poderá utilizar ao longo da temporada um número limitado destes componentes. Em circunstâncias normais, estão permitidos quatro motores de combustão interna e turbocompressores, três MGU-K, três sistemas de armazenamento de energia e três unidades de eletrónica de controlo, além de quatro sistemas de escape.
No entanto, devido à introdução do novo regulamento em 2026, a FIA permitiu uma unidade adicional de cada componente para ajudar as equipas a lidarem com as novas tecnologias.
Mesmo assim, as primeiras alterações logo na corrida inaugural sugerem que a adaptação poderá não ser totalmente tranquila.
2014 e o problema da fiabilidade
A história recente da Fórmula 1 mostra que as mudanças técnicas profundas podem trazer dificuldades inesperadas.
Em 2014, ano de introdução da era híbrida, registaram-se 55 desistências por problemas técnicos em apenas 19 corridas, além de três DNS provocados por falhas técnicas.
O Grande Prémio do Canadá foi o caso mais extremo, com seis abandonos por problemas técnicos, enquanto a corrida inaugural também ficou marcada por cinco desistências do mesmo tipo.
A fiabilidade melhorou gradualmente ao longo da temporada, mas tornou-se um dos temas centrais desse campeonato.
Um risco a acompanhar em 2026
A primeira corrida de 2026 já deixou alguns sinais semelhantes. Em Melbourne registaram-se três desistências por problemas técnicos, além de um piloto que nem sequer chegou a alinhar na grelha.
Mas se a equipa mais forte do pelotão já teve de substituir vários componentes logo no primeiro fim de semana, a fiabilidade poderá tornar-se num dos fatores decisivos desta nova era da Fórmula 1. E quem conseguir um bom nível de acerto pode aproveitar oportunidades que certamente vão surgir.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
