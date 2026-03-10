F1: Fiabilidade será trunfo (ainda mais) importante em 2026

Nova era, novos carros — e um velho problema na Fórmula 1: a fiabilidade.

Muito se tem falado da vantagem demonstrada pela Mercedes na primeira corrida da temporada de 2026, mas o fim de semana do Grande Prémio da Austrália deixou também um sinal de alerta. Mesmo a equipa dominante teve de substituir vários componentes da unidade motriz durante o evento em Melbourne.

Num campeonato marcado por um regulamento técnico completamente novo, a gestão da fiabilidade poderá revelar-se tão importante quanto o desempenho puro.

Apesar do domínio demonstrado na corrida australiana, a Mercedes foi obrigada a realizar algumas alterações preventivas nos seus carros. George Russell recebeu um novo sistema de armazenamento de energia, uma nova eletrónica de controlo e um componente auxiliar da unidade motriz. Já Kimi Antonelli também viu dois componentes auxiliares substituídos, numa abordagem prudente na sua primeira corrida na Fórmula 1.

A Mercedes não foi a única equipa a enfrentar este tipo de ajustes. A Williams fez alterações semelhantes no carro de Carlos Sainz, enquanto Aston Martin e Audi também substituíram componentes auxiliares nas unidades motrizes de Lance Stroll e Gabriel Bortoleto.

Estas intervenções precoces ilustram bem os desafios que as equipas enfrentam na adaptação às novas unidades motrizes introduzidas em 2026.

Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Limite de troca de componentes

As unidades motrizes da Fórmula 1 são compostas por vários elementos principais: o motor de combustão interna (ICE), o MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic), o turbocompressor (TC), o sistema de armazenamento de energia (ES), a eletrónica de controlo (CE) e o sistema de escape (EX).

De acordo com o regulamento técnico, cada piloto poderá utilizar ao longo da temporada um número limitado destes componentes. Em circunstâncias normais, estão permitidos quatro motores de combustão interna e turbocompressores, três MGU-K, três sistemas de armazenamento de energia e três unidades de eletrónica de controlo, além de quatro sistemas de escape.

No entanto, devido à introdução do novo regulamento em 2026, a FIA permitiu uma unidade adicional de cada componente para ajudar as equipas a lidarem com as novas tecnologias.

Mesmo assim, as primeiras alterações logo na corrida inaugural sugerem que a adaptação poderá não ser totalmente tranquila.

2014 e o problema da fiabilidade

A história recente da Fórmula 1 mostra que as mudanças técnicas profundas podem trazer dificuldades inesperadas.

Em 2014, ano de introdução da era híbrida, registaram-se 55 desistências por problemas técnicos em apenas 19 corridas, além de três DNS provocados por falhas técnicas.

O Grande Prémio do Canadá foi o caso mais extremo, com seis abandonos por problemas técnicos, enquanto a corrida inaugural também ficou marcada por cinco desistências do mesmo tipo.

A fiabilidade melhorou gradualmente ao longo da temporada, mas tornou-se um dos temas centrais desse campeonato.

Um risco a acompanhar em 2026

A primeira corrida de 2026 já deixou alguns sinais semelhantes. Em Melbourne registaram-se três desistências por problemas técnicos, além de um piloto que nem sequer chegou a alinhar na grelha.

Mas se a equipa mais forte do pelotão já teve de substituir vários componentes logo no primeiro fim de semana, a fiabilidade poderá tornar-se num dos fatores decisivos desta nova era da Fórmula 1. E quem conseguir um bom nível de acerto pode aproveitar oportunidades que certamente vão surgir.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA