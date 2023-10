F1: FIA volta a analisar conduta de Lewis Hamilton no Catar por atravessar a pista | AutoSport

A corrida de Lewis Hamilton no Grande Prémio do Catar foi muito curta, durou apenas uns metros até ao toque entre ambos os Mercedes que levou ao abandono do britânico, mas sofreu uma repreensão do Colégio de Comissários Desportivos e multado por ter atravessado a pista para regressar às boxes. A FIA não ficou plenamente satisfeita e reabriu este caso, voltando a analisar a conduta do piloto.

Hamilton foi multado em 50.000 euros, dos quais 25.000 euros ficaram suspensos até final da época, desde que não o piloto não cometa uma nova infração desta natureza, considerando os Comissários Desportivos que o facto de atravessar uma pista em durante a corrida “pode causar situações extremamente perigosas e os pilotos têm de ser muito cautelosos”. Podia parecer que o assunto estava encerrado, mas a FIA ficou preocupada por isto ter acontecido com um dos pilotos mais influentes e experientes da Fórmula 1 e como tal, avança para uma análise mais profunda do incidente.

“A FIA está a rever o incidente em que Lewis Hamilton atravessou a pista com a corrida a decorrer durante o Grande Prémio do Catar”, disse um porta-voz da FIA, sublinhando que o piloto mostrou arrependimento e reconheceu o perigo que correu ao fazê-lo, como tinha ficado registado na decisão do CCD. “No entanto, tendo em conta o seu estatuto de modelo, a FIA está preocupada com a impressão que as suas ações podem ter criado nos pilotos mais jovens”, concluiu a mesma fonte.

