F1, FIA volta a analisar ‘asas traseiras flexíveis’ devido a ‘mini-DRS’ da McLaren

Segundo o Autosport inglês, a FIA está a investigar uma nova questão que surgiu em Baku, no GP do Azerbaijão de F1: asas traseiras flexíveis após polémica com a McLaren.

A questão tem a ver com o desenho da asa traseira da McLaren, que pareceu dobrar-se nas retas, numa situação que foi aparentemente detetada nos onboard 360º, o que pode proporcionar uma vantagem aerodinâmica. As imagens do GP do Azerbaijão mostraram aparentemente a asa a dobrar e a mostrar uma abertura, logo apelidada de ‘mini-DRS’.

Por isso, a FIA já está em campo a investigar. Como se sabe, a asa da McLaren passou nos testes de deflexão, mas a FIA poderá abordar a questão da eventual flexão deliberada.

A Diretiva Técnica (TD34) proíbe as asas que mudam de forma devido a fatores externos durante o funcionamento.

Naturalmente, as equipas rivais estão preocupadas com a falta de clareza dos regulamentos e com os potenciais ganhos de desempenho das asas flexíveis, e por isso querem que a FIA defina os níveis aceitáveis de flexibilidade. Do lado da FIA, embora a McLaren esteja no centro das atenções, os desenhos das asas traseiras de outras equipas também podem ser investigados.