F1: FIA vai manter aposta em mais do que um diretor de corrida | AutoSport

Apesar de não agradar a todos, a FIA vai manter a rotatividade de diretores de corrida na Fórmula 1 como aconteceu após a controversa prova final da época de 2021. Durante toda a época de 2022, Niels Wittich e Eduardo Freitas dividiram as funções de diretores de corrida, não sendo esta uma decisão que se provou ser muito popular com o desenrolar da época, especialmente depois do Grande Prémio do Japão. Queixas de inconsistências durante as decisões dos diretores, levou a que a fase final da época fosse colocado em causa a continuidade deste sistema. No entanto, o Presidente da FIA Mohammed ben Sulayem confirmou que “não se pode ter apenas um diretor de corrida”.

Em declarações durante a visita à caravana do Dakar, ben Sulayem disse que “tenho uma equipa que está a passar por um processo e treino adequados para comissários e para diretores de prova. Não se pode ter apenas um diretor de corrida e confiar neles. Vejo que devemos preparar um segundo”.

O responsável pela entidade federativa acrescentou que crê que crença de que há muito talento dentro da FIA e que podem ajudar nas corridas de F1, tendo ainda afirmado que o antigo diretor de corrida, Michael Masi, não quis continuar em funções dentro da FIA por causa das mensagens que “recebeu nas redes sociais, as redes sociais tóxicas”, revelando que a sua organização sempre apoiou o australiano.