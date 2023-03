F1: FIA vai lançar concurso para fornecedor exclusivo de pneus para 2025-2028 | AutoSport

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA reuniu-se pela primeira vez este ano no Bahrein e aprovou uma série de pequenas alterações para a Fórmula 1 que anteriormente tinham sido recomendadas pela Comissão de F1. Além dessas aprovações, ficou decidido lançar nas próximas semanas o concurso para os interessados em fornecer os pneus em exclusivo para a Fórmula 1, a começar na época de 2025 e até 2027, mais um ano de opção. A Pirelli é neste momento a fornecedora exclusiva de pneus para a competição mundial desde 2010 e assim pode continuar, se foi a escolhida para a FIA após o concurso lançado.

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA aprovou “atualizações aos Regulamentos Técnicos, Desportivos e Financeiros das unidades motrizes para 2026”, que “incluem definições e procedimentos para as Declarações dos dinamómetro, as disposições para o encerramento no inverno, atualizações das dimensões dos turbocompressores e outras alterações menores”. Além dos pontos anteriores, o Conselho aprovou as decisões da Comissão da F1, que por exemplo altera o limite orçamental para esta época tendo em conta o aumento do número de corridas.

Os membros do Conselho foram ainda informados da demissão de Felipe Massa como Presidente da Comissão de pilotos da FIA, começando o processo de escolha do seu sucessor. Fez-se ainda um minuto de silêncio em memória de Roger Peart, antigo Presidente da Comissão de Circuitos da FIA e Presidente da federação canadiana e outro por todas as pessoas afetadas pelo sismo na Turquia e na Síria.