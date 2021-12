F1: FIA vai investigar últimas voltas do GP de Abu Dhabi | AutoSport

Ninguém ficou satisfeito com o que aconteceu nas últimas voltas do GP de ABU Dhabi, onde a FIA, os seus comissários e os seu diretor de corrida ficaram mal vistos. Assim, o órgão máximo do automobilismo mundial vai proceder a uma investigação para que tal não volte a acontecer.

Numa reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel em Paris, antes da Gala de Gala e das eleições presidenciais, foi entregue um relatório, que levará agora a uma análise mais detalhada do que aconteceu:

“A principal responsabilidade da FIA em qualquer evento é garantir a segurança de todos os envolvidos e a integridade do desporto”, lê-se numa declaração da FIA. “As circunstâncias em torno da utilização do Safety Car na sequência do incidente do piloto Nicholas Latifi, e as comunicações relacionadas entre a equipa de Direcção de Corridas da FIA e as equipas de Fórmula 1, geraram mal-entendidos e reações significativas por parte das equipas de Fórmula 1, pilotos e adeptos, um argumento que está atualmente a manchar a imagem do Campeonato e a devida celebração do primeiro título do Campeonato do Mundo de Pilotos ganho por Max Verstappen e o oitavo título consecutivo do Campeonato do Mundo de Construtores ganho pela Mercedes.

Após a apresentação de um relatório sobre a sequência de eventos que tiveram lugar na sequência do incidente da volta 53 do Grande Prémio e num constante esforço de melhoria, o Presidente da FIA propôs ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel que se realizasse agora um exercício de análise e esclarecimento detalhado para o futuro com todas as partes relevantes.

Este assunto será discutido e abordado com todas as equipas e pilotos para tirar quaisquer lições desta situação e clareza a ser fornecida aos participantes, meios de comunicação e fãs sobre os regulamentos atuais para preservar a natureza competitiva do nosso desporto, garantindo ao mesmo tempo a segurança dos pilotos e comissários. Não é apenas a Fórmula 1 que pode beneficiar desta análise, mas também, de uma forma mais geral, todos os outros campeonatos do circuito da FIA.

A FIA fará, portanto, tudo o que estiver ao seu alcance para que tal aconteça no âmbito da governação da Fórmula 1 e proporá à Comissão da Fórmula 1 que dê um mandato claro para estudo e proposta ao Comité Consultivo Desportivo, com o apoio dos pilotos da Fórmula 1, para que qualquer reação e conclusões significativas identificadas sejam feitas antes do início da temporada de 2022″.