F1: FIA vai abrir processo de declaração de interesse para uma equipa | AutoSport

O Presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem anunciou o pedido de abertura à sua equipa do processo de interessados em aderir à Fórmula 1 – ‘Expressions of Interest’ – o que poderá levar ao surgimento de uma décima primeira equipa.

O Presidente da FIA utilizou a sua conta no Twitter para revelar o lançamento do “processo de manifestação de interesse” para determinar qualquer interessado em juntar-se às dez equipas já existentes. Este é o primeiro passo para encontrar equipas ou marcas com o interesse genuíno na criação de uma equipa de Fórmula 1. Visto que existe uma forte resistência à ideia de acrescentar outra equipa à grelha, muitas vezes por causa da diluição do bónus final da F1 – apesar de ser exigido um pagamento da taxa de entrada de 200 milhões de dólares que seria dividido pelas já existentes equipas – a abertura deste processo pode não ser bem recebido pelas estruturas.

Sabemos que a Andretti tem o desejo de entrar na Fórmula 1, reiterando frequentemente que têm os fundos necessários, mas também se pode dar o caso da Porsche ser uma das partes interessadas nesta abertura de processo na FIA. Este processo pode não dar em nada, como pode ser o primeiro passo para a criação da 11ª equipa da atual Fórmula 1.