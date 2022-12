F1: FIA terá “exagerado um pouco” com bandeira preta e laranja, confessa Tombazis | AutoSport

O diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, admite algum exagero por parte desta entidade ao mostrar a bandeira preta com círculo laranja durante a época, que obriga o carro a parar na box para serem reparados danos que podem colocar em causa a segurança de outros pilotos. Especialmente a Haas sentiu-se prejudicada algumas vezes por ter sido obrigada a parar um dos seus monolugares nas corridas, depois de acenada esta bandeira, por danos que, na opinião dos responsáveis da equipa norte-americana, não seria necessária tal ação.

Tombazis salientou que após uma situação limite no Grande Prémio do Azerbaijão com Yuki Tsunoda, em que a AlphaTauri colocou fita cola na asa traseira do AT03 e recolocou o carro em pista. ”Tivemos uma situação em Baku em que objetivamente foi permitido um carro regressar à pista com danos com os quais realmente não deveria estar em pista”, disse Tombazis, citado pelo Motorsport.com. “Foi um dos AlphaTauri com danos na asa traseira que estava com fita cola ou algo do género, o que foi ridículo. Aí, percebemos claramente que nos enganamos. Penso que isso criou um pouco de reação exagerada onde começámos a considerar os carros inseguros mesmo quando estavam um pouco no limite, digamos assim. Por isso, fomos um longe demais numa certa direção”.

O responsável da FIA reforçou que reviram os critérios acerca da necessidade de mostrar esta bandeira, já que depois da “analisada a situação, consideramos que exageramos um pouco”. A partir do GP do México a FIA reviu os procedimentos e passará a acenar muito menos vezes, garantiu Nikolas Tombazis, a bandeira preta com círculo cor-de-laranja, permitindo às equipas avaliarem por elas próprias os danos que os seus carros terão, não sendo imediatamente obrigadas a parar, exceto em situações claras que os danos possam colocar em causa a segurança dos restantes pilotos.