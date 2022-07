F1: FIA Sem recuo na questão do piso flexível/’porpoising’ | AutoSport

FIA volta a insistir que não haverá qualquer tipo de recuo na questão do piso flexível/’porpoising’ cuja diretiva Técnica está agora prevista entrar em vigor no Grande Prémio da Bélgica, isto apesar da resistência de algumas s equipas de Fórmula 1.

A Diretiva Técnica da F1 que visa resolver definitivamente as questões do piso flexível e do ‘porpoising’, que aborda as preocupações de segurança relacionadas com a oscilação vertical dos monolugares, a agora ‘famosa’ AOM (Métrica de Oscilação Aerodinâmica), teve bom acolhimento em algumas equipas, mas outras ficaram incomodadas, e entendem que a FIA não devia intervir.

Mas a FIA já deixou claro que nada mudou: “é responsabilidade e prerrogativa da FIA intervir em matéria de segurança, e a razão pela qual os regulamentos permitem que tais medidas sejam tomadas é precisamente para permitir que as decisões sejam tomadas sem serem influenciadas pela posição competitiva em que cada equipa se pode encontrar”, lê-se no documento.