F1: FIA revela causas da ‘bola de fogo’ no acidente de Grosjean

A FIA concluiu a investigação relativa ao acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020, e revelou o que causou a enorme bola de fogo. As conclusões foram examinadas e vão agora ser implementadas medidas para melhorar ainda mais a segurança no desporto automóvel.

O departamento de Segurança da FIA concluiu a sua investigação sobre o acidente no GP do Bahrein a 29 de novembro de 2020, na qual o piloto francês Romain Grosjean, saiu de pista após a curva 3, com o seu monolugar a incendiar-se, pouco antes do piloto ter escapado com ferimentos significativos, ainda que não mortais. O chassis do carro foi ‘rasgado’ em dois, deixando a parte da frente para lá dos rails de proteção.

Um enorme incêndio deflagrou durante o acidente, com o piloto francês a passar cerca de trinta segundos dentro do seu monolugar envolto em chamas, até conseguir finalmente sair da bola de fogo, felizmente sem ferimentos muito graves, sofrendo apenas queimaduras significativas nas mãos, ao sair do cockpit.

A FIA depressa confirmou que iria investigar o acidente, e o relatório foi agora publicado. Tal como sucede, por exemplo, nos acidentes aéreos, a investigação visa sempre aprender com o sucedido, e corrigir, se necessário, deixando menos ‘espaço’ para eventuais tragédias.



O pormenor

A investigação incluiu entrevistas com os envolvidos, inspeção das provas físicas, análise do material vídeo disponível, bem como o exame dos dados do gravador de dados do acidente do monolugar, bem como dos acelerómetros auriculares do piloto.

Este trabalho de investigação foi revisto pelo Grupo de Estudo de Acidentes Graves da FIA, liderado pelo Presidente da FIA, Jean Todt. Foram também recebidos contributos para a investigação da Associação de Pilotos de Grande Prémio. Os resultados da investigação foram apresentados à Comissão de Circuitos da FIA, Comissão Médica, Comissão de Assentos Únicos, Comissão F1, Comissão de Segurança, Comissão de Voluntários e Oficiais, e finalmente ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel. As conclusões serão também apresentadas na Comissão de Pilotos a 23 de março de 2021.

O objetivo da investigação do acidente passou por identificar os fatores que contribuíram para as consequências do acidente, bem como outros fatores que não influenciaram a gravidade do resultado mas que, no entanto, proporcionaram boas aprendizagens para os esforços contínuos da FIA para melhorar a segurança no desporto automóvel.

Análise do acidente

A investigação centrou-se nos dois carros que estiveram envolvidos no acidente, #8 conduzido por Romain Grosjean e o #26 da Scuderia Alpha Tauri, pilotado por Daniil Kvyat, notando-se que vários outros carros tiveram um efeito circunstancial, mas não sequencial no início da sequência do acidente.

Durante a volta de abertura do GP do Bahrein, o monolugar de Romain Grosjean rodava a 241 km/h quando perdeu o controlo à saída da Curva 3, na sequência do contacto entre a sua roda traseira direita e a roda dianteira esquerda do Alpha Tauri de Daniil Kvyat, ao tentar passar do lado esquerdo para o direito da pista.

O contacto levantou a traseira do monolugar de Romain Grosjean, forçando-o a guinar para a direita e colocando-o numa trajetória fora de controlo na área de escapatória no interior do circuito, à saída da Curva 3. Daniil Kvyat também alterou a trajetória e entrou na mesma zona de escapatória, mas conseguiu voltar a entrar na pista, sem mais contacto.

O monolugar de Romain Grosjean teve um impacto na barreira tripla de rails atrás da área de escapatória a 192 km/h e a um ângulo de 29 graus, com um desvio estimado de 22 graus em relação ao sentido da marcha, e uma força máxima equivalente a 67g. Após a falha da ‘calha’ média da barreira de rails e uma deformação significativa das calhas superiores e inferiores, a célula de sobrevivência do monolugar foi capaz de perfurar a barreira, imobilizando-se atrás dessa barreira.

O monolugar sofreu grandes danos durante o impacto, incluindo a separação da dianteira (célula de sobrevivência do piloto) da traseira (zona de montagem do motor). A tampa do tanque de combustível no lado esquerdo do chassis foi deslocada e a ligação de abastecimento de combustível do motor foi arrancada da “bexiga de segurança” do tanque de combustível, sendo por aqui que se deu início ao incêndio.

O equipamento de segurança do piloto, incluindo o capacete, HANS e arnês de segurança, bem como a célula de sobrevivência, assento, encosto de cabeça e proteção frontal do cockpit (Halo), funcionaram de acordo com as suas especificações na protecção do espaço de sobrevivência do pilotos e na gestão das forças aplicadas ao pilotos durante o impacto.

A bateria do Sistema de Recuperação de Energia de Alta Tensão (ERS) foi significativamente danificada, tendo algumas partes do conjunto da bateria ERS permanecido com a unidade motriz e outras permanecendo ligadas à célula de sobrevivência.

O fogo foi iniciado durante os momentos finais do impacto na barreira, começando pela parte de trás da célula de sobrevivência e avançando em direção ao piloto à medida que crescia.

A posição de repouso da célula de sobrevivência, em relação ao carril superior da barreira, restringiu significativamente o caminho de saída do piloto. Devido a danos na célula de sobrevivência e a uma série de componentes dentro do ambiente do cockpit, o pé esquerdo de Romain Grosjean ficou inicialmente preso, quando o carro parou. O piloto foi capaz de libertar o seu pé, retirando-o da sua bota, deixando a bota presa no carro. Depois, deslocou tanto o apoio de cabeça como o volante, para sair do carro.

A corrida foi interrompida com a bandeira vermelha aproximadamente 5.5 segundos após o impacto de Romain Grosjean com a barreira.

Intervenção médica e salvamento

Foi imediatamente iniciada uma resposta médica e de resgate. O Carro Médico da FIA chegou 11 segundos após o incidente, um tempo alcançado em parte devido ao facto de ter sido tomado um ‘atalho’ para evitar contornar a curva 1, demonstrando tanto o conhecimento do circuito local, como o pré-planeamento.

A chegada do carro médico, que transportava o Médico Coordenador da FIA, Dr. Ian Roberts, o piloto do Carro Médico, Alan van der Merwe e um médico local, prestaram assistência imediata, cada um deles desempenhando um papel pré-determinado.

Ian Roberts foi imediatamente ao local do incidente e instruiu um comissário para operar o extintor de pó seco à volta do cockpit, onde viu Romain Grosjean a tentar sair. Alan Van der Merwe foi buscar um extintor da traseira do carro médico da FIA enquanto o médico local preparava o saco de trauma.

Romain Grosjean conseguiu sair sem ajuda do carro, após 27 segundos. O francês sofreu queimaduras nas costas de ambas as mãos. Após exame inicial, Grosjean foi transportado em ambulância para o Centro Médico do circuito para avaliação. Foi subsequentemente transportado de helicóptero para o Hospital das Forças de Defesa do Bahrein, para avaliação e tratamento posterior. Teve alta do hospital após três dias, a 2 de dezembro de 2020.

Para o Presidente da FIA, Jean Todt: “Foram retirados ensinamentos importantes destas investigações que conduzirão à nossa missão contínua de melhorar a segurança na Fórmula 1 e no desporto motorizado. O empenho permanente da FIA, particularmente do Departamento de Segurança, na redução dos riscos associados ao desporto motorizado permitiu a Romain Grosjean manter a consciência e sobreviver a um acidente desta magnitude. A segurança é e continuará a ser a principal prioridade da FIA”, disse.

De acordo com o Diretor de Segurança da FIA, Adam Baker: “Os incidentes envolvendo incêndios desta escala são felizmente raros, pelo que é muito importante aprender o que podemos, incluindo a interação com o sistema de alta voltagem. Os esforços dos envolvidos foram heróicos e têm sido, com toda a razão, objeto de muitos elogios. Após a aprovação das nossas conclusões pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel, iremos integrar as ações no trabalho em curso”.

Iniciativas de Segurança em Circuito da FIA

Em 2020, o Departamento de Segurança da FIA realizou investigações sobre 19 acidentes significativos relacionados com corridas em circuitos, apoiados pelas federações de cada país. Vastos conhecimentos e know-how foram gerados pelos incidentes das últimas décadas, incluindo estes 19, sendo que a FIA está a empreender trabalhos nas seguintes áreas:

Carros

Regulação da geometria da frente da célula de sobrevivência, mais testes de carga adicional nessa área

Revisão dos regulamentos existentes relativos aos espelhos retrovisores

Revisão dos requisitos de montagem da coluna de direção

Revisão dos requisitos de regulação e homologação para a montagem dos apoios de cabeça

Análise dos modos de montagem e falha de montagem da unidade de potência

Projeto de investigação em curso: Cabos de Retenção de Rodas (amarras)

Revisão da conceção de instalações de segurança da ‘bexiga’ de combustível em todas as categorias de monolugares da FIA

Recomendações para as melhores práticas de instalação da ‘bexiga’ de combustível de segurança

Atualização da Norma FIA para ‘bexigas’ de combustível de segurança

Revisão dos regulamentos de conceção de ligações da ‘bexiga’ de combustível de segurança e tampas

Homologação de combustível para incluir compatibilidade de material da ‘bexiga’ e combustível específico

Circuitos

Mais funcionalidades para o Software de Análise de Segurança de Circuitos (CSAS), incluindo classificação quantitativa de probabilidade de impacto

Revisão das instalações existentes de abertura de barreiras de circuitos

Revisão das diretrizes/processo para homologação de circuitos e renovação de licenças



Equipamento de segurança dos pilotos

Investigação sobre melhorias no índice de transferência de calor das luvas (HTI)

Projeto de investigação em curso: Mecanismos de abertura/bloqueio das viseiras; âmbito do projecto alargado para incluir requisitos para assegurar que os sistemas de abertura das viseiras estejam operacionais após exposição ao fogo.

Projecto de investigação em curso: Sistema extintor para carros abertos no cockpit; âmbito do projeto alargado para incluir a investigação de mecanismos de ativação melhorados

Medicina e Salvamento

Atualizações de equipamento de Intervenção Médica no Veículo de Intervenção, incluindo tipos de extintores alternativos. Fornecer orientação às federações sobre descontaminação pós-incêndio.

Desenvolvimento em curso do módulo de formação de combate a incêndios, segurança de alta tensão e Comando/Coordenação de Incidentes da FIA para as federações.

Além disso, o Departamento de Segurança da FIA está também a planear mais projetos de investigação como, por exemplo: Investigação de opções para sistemas de alerta de proximidade e ajudas eletrónicas de visibilidade; Investigação de opções de reequipamento e atualização para melhorar o desempenho de impacto das barreiras de guarda-corpos existentes; Investigação de novos sistemas de barreira, eficazes numa gama mais vasta de condições de impacto; Investigação para avaliar os atuais meios de extinção de incêndios, equipamento de combate a incêndios e equipamento de proteção pessoal e avaliar novas tecnologias.