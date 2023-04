F1: FIA rejeitou o pedido da Ferrari para rever a penalização de Carlos Sainz | AutoSport

É o fim oficial do GP da Austrália. A Ferrari quis usar o seu direito de rever a penalização aplicada a Carlos Sainz, depois do incidente no último recomeço de prova do caótico GP da Austrália, mas a FIA rejeitou o pedido.

O caso aconteceu na última corrida em Melbourne. Na última largada, após interrupção por bandeiras vermelhas, Carlos Sainz tocou em Fernando Alonso na curva 1, o que atirou o piloto da Aston Martin em pião. Carlos Sainz foi penalizado em cinco segundos, perdendo assim o quarto lugar (caiu para 12º).

A Ferrari quis usar o direito de rever a penalização, afirmando ter novos dados que poderiam ser considerados plausíveis de reverter a pena imposta ao piloto espanhol. No entanto, a FIA considera que “não há nenhum elemento novo significativo e relevante que não estivesse disponível para as partes que solicitaram a revisão no momento da decisão em causa. A Petição é, por conseguinte, indeferida”.

A Ferrari apresentou dados de telemetria, um depoimento de Carlos Sainz e testemunho de outros pilotos (declarações pós-corrida de Fernando Alonso e outros pilotos), dizendo que estes dados abriam nova luz sobre o incidente que motivou a penalização.

Segundo a FIA, “o Concorrente [Ferrari] diz que existe um precedente para que estes assuntos sejam considerados novos, significativos e relevantes elementos. Aponta para a decisão dos comissários sobre a petição da Sahara Force India F1 Team procurar um direito de revisão como precedente para a proposta de que o testemunho verbal de um piloto e a telemetria podem constituir um novo elemento significativo e relevante.

As circunstâncias factuais da decisão dos Comissários em análise nessa matéria são bastante diferentes daquelas aqui, neste assunto. O assunto da equipa Sahara Force India F1 envolveu uma audiência pós-corrida num incidente (por outras palavras, não ficou claro para os comissários quem estava em falta devido à colisão em questão). O piloto do Concorrente não estava disponível para assistir à audiência porque tinha sido levado para o hospital após o incidente. A audiência procedeu sem a capacidade do Concorrente falar com o seu piloto para obter uma versão. Isso aconteceu após a audiência e a versão do piloto colocou uma luz diferente sobre os factos que tinham sido apresentados aos comissários.

A característica distintiva aqui é que a nossa decisão foi tomada na corrida. Considerámos desnecessário ouvir SAI ou de qualquer outro piloto para decidir que ele era totalmente culpado pela colisão. Uma decisão que nós, e outros painéis de comissários, tomamos e somos encorajados a tomar, por rotina, quando a causa da colisão é clara e há necessidade de sanções de tempo a serem emitidas o mais rapidamente possível.”

Em resumo, os comissários afirmam que tinham todos os dados necessários para tomar decisão de penalizar Sainz pelo sucedido e que as novas provas que a Ferrari mostrou em nada mudam as circunstâncias, sendo que o precedente que se referem é de um caso diferente. Assim, o assunto termina e Sainz mantém o 12º posto no GP da Austrália