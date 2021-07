F1: FIA rejeita rever incidente Hamilton/Verstappen | AutoSport

A FIA rejeitou o apelo da Red Bull para uma revisão do incidente que teve lugar no GP da Grã-Bretanha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. A revisão era possível se a Red Bull fornecesse “novos elementos significativos e relevantes”, mas apesar de tudo o que disse a Red Bull, os Comissários Desportivos não aceitaram a reivindicação.

Helmut Marko tinha dito à RTL que a Red Bull traria novos factos que não existiam anteriormente, mas não colheram perante a FIA.

A Red Bull forneceu slides baseados em dados de GPS que compararam a manobra do incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton comparando com a ultrapassagem do inglês a Charles Leclerc. Mas a Red Bull fez mais: criou uma encenação da volta do acidente, realizada por Alex Albon durante um dia de filmagens, Em Silverstone, na semana passada.

Como se percebe, estas ‘novas provas’ não foram encontradas, mas sim criadas tendo como objetivo de apoiar a Petição de Revisão. Segundo os Comissários Desportivos: “foram criadas com base em provas que estavam disponíveis ao Concorrente no momento da decisão (nomeadamente os dados GPS). Isto claramente não satisfaz os requisitos do Artigo 14″.

Os Comissários Desportivos referem-se ainda, acrescentando com preocupação na sua missiva, a “alegações feitas na carta do concorrente”, terminando dizendo que sendo o pedido indeferido, não fazem comentários sobre essas alegações.