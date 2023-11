F1: FIA rejeita pedido de revisão da Haas | AutoSport

A FIA rejeitou o pedido de revisão da Haas sobre alegados excessos de pista cometidos repetidamente por Alexander Albon, Sergio Pérez, Lance Stroll e Logan Sargeant durante a corrida do Grande Prémio dos EUA, considerando que os dados que a equipa norte-americana apresentou na audição de quarta-feira não são relevantes para tomar outra decisão que não aquela que aconteceu na altura pelo Colégio de Comissários Desportivos.

As informações, que Günther Steiner garantiu antes da audição serem novos elementos que poderiam alterar a classificação do GP dos EUA, foram apresentadas na quarta-feira, sendo depois a audição suspensa para análise do que material que teria sido entregue à FIA e retomada ontem para a decisão da entidade federativa se seriam novas e relevantes dados para prosseguir para uma segunda parte da audição. Estiveram presentes, além da FIA, os representates da Haas , Aston Martin, Williams, Red Bull e as partes que se fizeram interessadas, apesar de não convocadas, a Ferrari e McLaren.

A Haas citou quatro provas, nomeadamente as imagens onboard do monolugar de Albon, bem como as imagens dos carros de Logan Sargeant, Pérez e Stroll da Aston, onde se veriam os carros “a sair de pista em várias ocasiões no vértice da curva 6 durante a corrida”. A equipa norte-america alegou que, durante Diretor de Corrida da FIA e o Diretor Desportivo dos monolugares da FIA fizeram várias declarações durante o briefing de chefes de equipa na prova seguinte ao ocorrido, no Grande Prémio do México, que indicavam que a supervisão do limite da pista na curva 6 de Austin “não era a ideal”.

O que acabou por acontecer, relativamente às imagens do carro de Albon – que a Haas argumentou que a petição de revisão da decisão sobre este piloto devia ser analisada separadamente desta petição – os comissários da FIA decidiram que, embora fosse significativa, não era nova e também não era relevante, uma vez que a Haas teve acesso a estas imagens na altura. Os restantes três elementos apresentados na audição também foram considerados não significativos, novos ou relevantes para o caso. Assim, a petição de direito de recurso foi rejeitada.

Recordamos que o pedido de revisão à FIA por parte da Haas sobre os resultados do GP dos EUA, surgiu porque a equipa requerente teria novas provas de que pilotos excederam várias vezes os limites de pista nessa corrida, depois de ter sido noticiado que o mau posicionamento das câmaras que servem para controlo da corrida pode ter influenciado a decisão do Colégio de Comissários de Desportivos em não penalizar vários pilotos, uma vez que não estavam disponíveis nessa altura provas suficientes para avançar com a sanção.