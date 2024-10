F1: FIA rejeita direito de revisão solicitado pela McLaren

Para que a revisão fosse concedida, a McLaren precisava provar que as novas evidências eras significativas, relevantes, novas e indisponíveis no momento da decisão original, pelo que a decisão dos comissários foi de rejeitar a solicitação da McLaren, argumentando que o erro no ‘Documento 69’ não constituía uma nova evidência suficiente para justificar uma revisão.

No entanto, os Comissários insistem que Norris ainda estava a ultrapassar no ápice da curva.

A FIA rejeitou o direito de revisão solicitado pela McLaren relativo à penalização de Lando Norris no GP dos EUA de F1. A McLaren alegava que os comissários tinham errado na apreciação do incidente, suportados em novos vídeos que, entretanto, surgiram, insistido que a ultrapassagem já tinha sido concluída, mas os Comissários não entenderam assim e rejeitaram o apelo.

