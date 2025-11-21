F1: FIA reconhece fragilidade do limite orçamental nas trocas de componentes

A FIA reconheceu recentemente uma fragilidade nos regulamentos da Fórmula 1, permitindo que as equipas realizem alterações nas unidades motrizes sem penalizações financeiras no âmbito do limite orçamental, caso estas sejam justificadas por razões de fiabilidade, o que gerou nova discussão na sequência do Grande Prémio do Brasil.

A polémica surgiu após a troca de motor em Max Verstappen, por alegadas razões de performance, levando a McLaren a questionar se tais decisões deveriam implicar custos extra no teto orçamental. O regulamento não apresenta critérios objetivos que distingam mudanças motivadas por fiabilidade das estratégicas, existindo apenas menção à obrigatoriedade de inclusão dos custos em casos de acidentes ou causas induzidas pela própria equipa — uma noção ambígua. Questionado pelo The Race, o diretor de monolugares da FIA, Nikolas Tombazis, esclareceu que o organismo evita averiguações exaustivas, aceitando as justificações dos concorrentes para evitar discussões técnicas detalhadas e recorrentes. Esta postura tem permitido interpretações variadas pelas equipas, evidenciando uma lacuna legal.

Segundo a mesma publicação, para solucionar este cenário, a FIA vai implementar em 2026 um limite orçamental também para os fabricantes de unidades motrizes, criando assim um novo mecanismo de controlo. A partir da próxima época, a realização de alterações estratégicas ficará naturalmente restringida pelo impacto financeiro, colocando fim às zonas cinzentas atuais. Além disso, as novas regras oferecem uma “margem de fiabilidade”, assegurando que despesas relacionadas com componentes adicionais sejam devidamente ajustadas nos custos: um milhão de dólares para motores de combustão interna, 150 mil para turbocompressores, 175 mil para MGU-K, 215 mil para eletrónica de controlo e 215 mil para acumuladores de energia.

Nikolas Tombazis afirmou: “Esta tem sido uma fraqueza da atual versão dos regulamentos — combinação de aspetos financeiros, técnicos e desportivos — e é um ponto onde optámos por aceitar explicações sem entrar na discussão do impacto no limite orçamental. Com o novo mecanismo e o teto para fabricantes, acreditamos que esta questão ficará resolvida já no próximo ano, deixando de ser tema de debate.”​