F1: FIA quer uma redução “significativa” das dimensões e do peso dos carros para 2026 | AutoSport

A Comissão de Fórmula 1 analisou alguns temas importantes para o futuro da disciplina na mais recente reunião, realizada hoje em Spa-Francorchamps. Entre os principais tópicos de discussão estiveram a remoção das mantas de aquecimento de pneus a partir de 2024 e a convergência de desempenho da unidade motriz, mas foi apresentada uma atualização sobre os trabalhos em curso relativos às especificações dos carros para 2026.

A FIA anuncia que, apesar dos principais objetivos se terem mantido inalterados, “tem havido um diálogo construtivo nos Comités Consultivos relevantes entre a FIA, a FOM e as equipas, que continua a moldar a direção dos futuros regulamentos”. Como tal, e como os pilotos já tinha apontado o rumo a tomar, o regulamento técnico atual e o que irá vigorar a partir de 2026, tendem a tornar os carros cada vez maiores e pesados. A FIA diz estar “a analisar as formas mais eficazes de conseguir uma redução significativa das dimensões e do peso dos carros”, como tinha pedido o seu Presidente em junho passado. A entidade federativa acrescenta ainda, querer “melhorar a gestão da energia” nas novas unidades motrizes que irão marcar o próximo ciclo regulamentar.

Foto: Martin Trenkler