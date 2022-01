F1: FIA quer testes mais rigorosos às asas flexíveis | AutoSport

O caso das asas flexíveis deu muito que falar ao longo da época 2021 com a Mercedes a apontar o dedo à Red Bull, que obrigou a uma mudança na forma como as asas traseiras passaram a ser testadas. No final da época foi a Red Bull a apontar o dedo à Mercedes.

Com os novos testes colocados em prática, nenhuma equipa foi apanhada fora dos parâmetros permitidos pela FIA. Mas Nikolas Tombazis, chefe da FIA para os monolugares, referiu ao Autosport.com que durante os últimos testes no Qatar não foram encontradas irregularidades com as equipas. No entanto, o grego admite que os testes precisam de ser melhorados. Ele espera fazer as primeiras alterações antes do início da nova temporada. Tombazis fez saber que é necessário melhorar. Atualmente, uma asa traseira é testada pendurando-se peso sobre ela. Desta forma, os inspetores podem ver até que ponto a asa flete. Mas a FIA quer melhorar e tornar os testes mais rigorosos para evitar casos e discussões como tivemos em 2021.