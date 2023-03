F1: FIA quer impedir festejos das equipas nas redes de segurança | AutoSport

Não se trata de uma proibição só de agora, porque já estava definido no Código Desportivo Internacional da FIA, mas o diretor de corrida da Fórmula 1 Niels Wittich decidiu dar ênfase nas notas do Grande Prémio da Austrália que “é proibido escalar em qualquer altura rede de segurança do pit wall”, passando a apertar com os tradicionais festejos dos membros das equipas naquele local. O Código Internacional Desportivo da FIA esclarece no Apêndice H, Artigo 2.3.2, que “qualquer ação de uma equipa que violar esta proibição será relatada aos Comissários”, lembrando ainda que “o pessoal da equipa só é autorizado a entrar no pit lane imediatamente antes de serem obrigados a trabalhar num carro e deve retirar-se logo o trabalho estar completo”.

Esta proibição ainda não tinha sido implementada, como vimos ainda nas duas primeiras corridas do ano. Apesar de não podermos ver na Austrália os elementos das equipas treparem a rede, porque não há redes no pit wall do circuito de Albert Park, mas sim uma parede transparente, a FIA vai estar mais vigilante quanto a esta questão na F1 a partir deste fim de semana.