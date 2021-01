F1: FIA pretende autorizar carros modificados para testar novos pneus com jantes ’18

Em 2020, as equipas deveriam ter testado individualmente com os novos pneus com jantes de ’18. Mas, devido à pandemia da COVID-19, tal não foi possível. Anteriormente, os regulamentos diziam que para testar as equipas teriam de testar com um carro antigo.

Agora, a FIA deu à Pirelli 25 dias de testes. A empresa italiana terá de os dividir entre as equipas, e de acordo com o motorsport.com, a FIA pretende deixar que estas utilizem uma versão modificado dos carros de 2021.

Assim, as equipas não saem prejudicadas (exemplo, a McLaren que muda de unidade de potência em 2021). Para a Pirelli, a utilização de carros modificados de 2021 traz vantagens, como dados mais representativos.