F1: FIA preocupada com excesso de penalizações: “se não mudam as pistas, não há corrida, simples” | AutoSport

Como já se percebeu, circuitos como o Qatar são uma imensa dor de cabeça para a F1, já que ver um piloto a ser entrevistado no pódio a dizer que “é melhor esperarmos um bocado para ver se não cai nenhuma penalização…” é capaz de ser um pouco demais para um desporto que se quer ‘fluido’. E a FIA parece não estar a gostar muito do ‘tema’…

Em declarações ao Motorsport, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, diz que locais como Losail e o Red Bull Ring têm de resolver os problemas de limites de pista, ou arriscam-se a perder lugares no calendário da Fórmula 1.

Sulayem diz que é inaceitável a quantidade de penalizações e entende que são os donos dos circuitos que Têm que os mudar para evitar que isso suceda: “tenho de dar os parabéns aos comissários de pista por terem detectado o problema. Mas será essa a solução? Não. A solução é melhorar a pista em si. Sei que alguns são resistentes a isso, mas para dizer a verdade, se não o fizerem, não há corrida. É tão simples quanto isto. Não nos podemos dar a este luxo”, disse o presidente da FIA.