F1: FIA poderá ter muito trabalho a policiar soluções no limite da legalidade | AutoSport

Os comissários técnicos da FIA deverão ter muito trabalho ao longo do ano, pois as equipas já prometeram um intensivo programa de desenvolvimento. E isso implica sempre soluções que podem estar no limite da legalidade. As chamadas zonas cinzentas dos regulamentos são aproveitadas, permitem muitas vezes ganhos de performance e por isso as equipas tentam sempre encontrar uma interpretação diferente do regulamento.

Segundo a Auto, Motor und Sport, que falou com um engenheiro em Barcelona, nenhuma equipa mostrou ainda as cartas e provavelmente no Bahrein teremos uma visão mais clara das ideias das equipas. No entanto, a FIA parece ter já identificado algumas soluções que vão contra o espírito das regras:

“Dos dados CAD para a verificação da legalidade das atualizações, já se deduz que algumas equipas estão a navegar perto do vento e a encontrar soluções que não estão inteiramente de acordo com o espírito dos regulamentos” pode ler-se na publicação alemã, que terá fontes dentro da FIA.

Não é uma situação espantosa, aliás até era de esperar pois, com um regulamento tão restrito, o trabalho dos engenheiros iria sempre aproximar-se mais do limite da legalidade.