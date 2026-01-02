F1: FIA poderá afinar ultrapassagens em 2026

A FIA garante que irá intervir ativamente para assegurar que as ultrapassagens na Fórmula 1, com os novos regulamentos de 2026, mantêm um equilíbrio adequado entre dificuldade e competitividade. A profunda reformulação técnica prevista para essa temporada levanta dúvidas sobre a qualidade da luta em pista, sobretudo no confronto direto entre monolugares.

Os regulamentos de 2026 introduzem conceitos como a aerodinâmica ativa e um modo específico de ultrapassagem associado ao motor, soluções que a FIA e a F1 acreditam poder dinamizar as corridas. No entanto, até os carros entrarem em pista, subsiste incerteza quanto ao impacto real destas medidas no espetáculo.

Embora alguns parâmetros estejam definidos — como a quantidade de energia adicional disponível para facilitar as ultrapassagens —, a FIA dispõe de margem de manobra para ajustar outros elementos durante os fins-de-semana de corrida. Entre esses ajustamentos incluem-se a localização e a duração das zonas de ativação dos modos de velocidade em reta e de ultrapassagem.

O diretor para os monolugares da FIA, Nikolas Tombazis, sublinha que a entidade reguladora acompanhará de perto os testes de inverno e as primeiras provas da temporada, de forma a garantir que as corridas correspondem aos objetivos definidos. A intenção é corrigir eventuais excessos, seja no sentido de facilitar demasiado as manobras, seja no de as tornar excessivamente complexas.

Afinações possíveis a meio da temporada

A FIA considera essencial encontrar um ponto de equilíbrio: demasiadas ultrapassagens podem ser tão prejudiciais para o espetáculo como a sua ausência, uma vez que a competição deve assentar na luta direta e não em passes fáceis ou previsíveis. Para isso, estão previstos pequenos ajustamentos regulamentares, caso os dados iniciais e as simulações finais assim o justifiquem.

Paralelamente, Tombazis admite que equipas e pilotos precisarão de um período de adaptação aos novos modos de utilização da energia. A correta gestão entre poupança e utilização será determinante para evitar vulnerabilidades em reta e garantir uma defesa eficaz de posição ao longo da corrida.

“Estamos ainda a afinar o modo de ultrapassagem” disse, citado pelo The Race. “Se verificarmos que ultrapassar é demasiado difícil, temos instrumentos para tornar a situação um pouco mais fácil; se for demasiado fácil, também podemos tornar o processo mais exigente. As ultrapassagens têm de existir numa janela muito estreita: não podem ser demasiado fáceis, mas também não podem ser impossíveis.

Não queremos corridas em que, após a primeira volta, já se saiba como vão terminar. Haverá diferenças na gestão de energia que podem tornar um carro mais vulnerável, mas acreditamos que, com a adaptação, equipas e pilotos aprenderão a proteger-se melhor. Quando todos souberem utilizar estes sistemas, ninguém ficará como um alvo fácil nas retas.”