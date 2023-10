F1: FIA permite reforço do investimento nas instalações das equipas, mas decisão não agrada a todos | AutoSport

James Vowles tem sido o maior protagonista entre os responsáveis das equipas a pedir um aumento no valor não abrangido pelo limite orçamental para melhorar as instalações das estruturas, designado por CapEX, recebendo este fim de semana a boa nova que a FIA comprometeu-se a reformar este mecanismo, permitindo um aumento do atual valor conforme a classificação dos construtores entre as temporadas 2020, 2021 e 2022.

A FIA permitirá um maior investimento a todas as equipas em 2024, mas com diferenças conforme os resultados desportivos dos três anos anteriores, dividindo as 10 equipas em três escalões, com um maior valor às últimas quatro e um menor às três primeiras, enquanto as restantes três do ‘ranking’ recebem um valor intermédio.

Assim, Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri e Williams passam a poder gastar 65 milhões de dólares, McLaren, Alpine e Aston Martin 58 milhões de dólares e Red Bull, Mercedes e Ferrari 51 milhões. O valor previsto para 2024 era de 45 milhões de dólares para todas as equipas.

Para todas das temporadas seguintes (2025, 2026, 2027 e 2028), os valores serão menores para cada um dos escalões até que em 2026 o valor seja de 36 milhões de dólares para todas as estruturas.

Günther Steiner tinha admitido não estar ao lado do responsável da Williams nesta matéria, não concordando com o facto de entregar apenas dinheiro sem antes se ter gastado o valor permitido, além de considerar que as equipas com maiores orçamento ficariam sempre a ganhar com esta alteração. Agora, depois da FIA dar conhecimento às equipas, também Peter Bayer disse não estar de acordo, mesmo que para Haas e AlphaTauri o valor não abrangido pelo limite orçamental sofra um aumento de 20 milhões de dólares em relação ao previsto para a próxima temporada.

A maior questão que o diretor executivo da equipa italiana levanta é que as equipas mais pequenas não têm esse valor disponível, uma vez que trabalham com um orçamento muito apertado. “Não tínhamos previsão desses fundos quando nos reunimos com os acionistas para o planeamento do orçamento. Devo dizer que, para ser sincero, não sou um grande fã”, explicou Bayer. “Fui, como sabem, um dos arquitetos do limite máximo de custos, e o nosso objetivo era nivelar as condições de concorrência. Compreendo que, por vezes, é necessário fazer ajustamentos e foi o que fizemos, mas acho que é difícil de entender. Porque fazemos um plano, concentramos os esforços onde podemos gastar o dinheiro. E, um mês depois, tudo muda e pensamos: ‘Fiz o meu plano. Se calhar, estes tipos sabiam algo que eu não sabia'”.

Do lado das equipas tendencialmente com maiores orçamentos na Fórmula 1 até ao limite imposto, Frédéric Vasseur também não vê com bons olhos uma mudança. “Penso que abrimos a porta algumas vezes para exceções e alterar o regulamento relativo ao limite orçamental é muito perigoso”, afirmou o francês da Ferrari. “Não é porque o negócio está a correr bem que temos de mudar tudo e voltar à situação anterior. E penso que estamos a aproveitar todas as oportunidades para deitar abaixo tudo e isso é perigoso”.

Por outro lado, Vowles considera que “é um bom passo na direção certa”, apesar de não ser totalmente a solução que procurava. “Estou satisfeito por termos alcançado uma resolução e isso vai ajudar-me imenso”, disse.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA