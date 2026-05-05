F1: FIA pensa em diminuir apoio aerodinâmico em 2027
A FIA prepara-se para abrir discussões com as equipas de Fórmula 1 sobre uma redução dos níveis de carga aerodinâmica dos carros para 2027, numa medida que visa melhorar a gestão de energia dos monolugares da geração atual. A iniciativa surge após a análise das primeiras corridas de 2026 ter revelado que os carros estão a produzir mais downforce do que o previsto.
A notícia é avançada pela The Race, e poderá indicar o caminho escolhido pela FIA para resolver o problema da gestão de energia. Segundo Nikolas Tombazis, diretor de monolugares da FIA, os carros são mais rápidos do que o antecipado, o que reduz a energia recuperada nas travagens e agrava os problemas de gestão energética sentidos pelos pilotos.
Gestão de energia e segurança
As discussões decorrerão no Comité Técnico Consultivo da F1 e assentam em dois fatores distintos: a melhoria da recuperação de energia, uma vez que carros mais lentos nas curvas recuperam mais energia, e a prevenção de riscos de segurança associados a cargas excessivas nos pneus, que poderiam tornar-se problemáticas à medida que as equipas continuem a desenvolver os seus carros ao longo da temporada.
Estão em cima da mesa três propostas de redução de apoio aerodinâmico, incidindo sobre áreas críticas como a asa dianteira, o fundo plano e a arquitetura à frente dos sidepods, correspondendo a reduções estimadas de 20, 30 ou 50 pontos de downforce. Qualquer alteração ao regulamento técnico requer normalmente o apoio das equipas, mas a FIA dispõe de uma cláusula que lhe permite agir unilateralmente em caso de necessidade de segurança, sem necessidade de aviso prévio.
Glad to be back on track! 💪#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/qS1X7PdZk0
— Formula 1 (@F1) May 5, 2026
Uma redução de downforce para 2027 afigura-se como a solução mais viável, uma vez que alterações à unidade motriz, como o aumento do fluxo de combustível, não são consideradas realistas antes de 2028, devido aos prazos necessários para modificações nos motores e eventuais revisões dos chassis para aumentar os depósitos de combustível.
Nikolas Tombazis, diretor de monolugares da FIA, sobre a origem do problema:
“Uma das razões pelas quais não esteve logo certo desde o início é que os carros estão a andar um pouco mais rápido [do que o antecipado]. As equipas encontraram um pouco mais de downforce do que esperávamos e, por isso, a energia recuperada nas travagens é um pouco inferior ao que seria antecipado. Por isso temos um desafio um pouco maior do que gostaríamos de ter.”
“Temos a opção de reduzir um pouco o downforce para garantir que não continua simplesmente a desenvolver-se ao longo do ciclo. No geral, do ponto de vista aerodinâmico, acho que as regras estão a funcionar bastante bem, o que significa que o seguimento é bastante bom. Mas continuamos a monitorizar o desempenho dos carros e garantiremos que, obviamente através do processo de governação, os carros se mantêm aproximadamente no envelope correto de performances que precisam de ter.”
Assim, para resolver o problema da gestão de energia. a FIA está a pensar tornar os carros mais lentos em curva. Não é a solução mais animadora, mas parece ser a única forma de garantir que o espetáculo não perde qualidade.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI