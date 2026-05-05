F1: FIA pensa em diminuir apoio aerodinâmico em 2027

A FIA prepara-se para abrir discussões com as equipas de Fórmula 1 sobre uma redução dos níveis de carga aerodinâmica dos carros para 2027, numa medida que visa melhorar a gestão de energia dos monolugares da geração atual. A iniciativa surge após a análise das primeiras corridas de 2026 ter revelado que os carros estão a produzir mais downforce do que o previsto.

A notícia é avançada pela The Race, e poderá indicar o caminho escolhido pela FIA para resolver o problema da gestão de energia. Segundo Nikolas Tombazis, diretor de monolugares da FIA, os carros são mais rápidos do que o antecipado, o que reduz a energia recuperada nas travagens e agrava os problemas de gestão energética sentidos pelos pilotos.

Gestão de energia e segurança

As discussões decorrerão no Comité Técnico Consultivo da F1 e assentam em dois fatores distintos: a melhoria da recuperação de energia, uma vez que carros mais lentos nas curvas recuperam mais energia, e a prevenção de riscos de segurança associados a cargas excessivas nos pneus, que poderiam tornar-se problemáticas à medida que as equipas continuem a desenvolver os seus carros ao longo da temporada.

Estão em cima da mesa três propostas de redução de apoio aerodinâmico, incidindo sobre áreas críticas como a asa dianteira, o fundo plano e a arquitetura à frente dos sidepods, correspondendo a reduções estimadas de 20, 30 ou 50 pontos de downforce. Qualquer alteração ao regulamento técnico requer normalmente o apoio das equipas, mas a FIA dispõe de uma cláusula que lhe permite agir unilateralmente em caso de necessidade de segurança, sem necessidade de aviso prévio.

Uma redução de downforce para 2027 afigura-se como a solução mais viável, uma vez que alterações à unidade motriz, como o aumento do fluxo de combustível, não são consideradas realistas antes de 2028, devido aos prazos necessários para modificações nos motores e eventuais revisões dos chassis para aumentar os depósitos de combustível.

Nikolas Tombazis, diretor de monolugares da FIA, sobre a origem do problema:

“Uma das razões pelas quais não esteve logo certo desde o início é que os carros estão a andar um pouco mais rápido [do que o antecipado]. As equipas encontraram um pouco mais de downforce do que esperávamos e, por isso, a energia recuperada nas travagens é um pouco inferior ao que seria antecipado. Por isso temos um desafio um pouco maior do que gostaríamos de ter.”

“Temos a opção de reduzir um pouco o downforce para garantir que não continua simplesmente a desenvolver-se ao longo do ciclo. No geral, do ponto de vista aerodinâmico, acho que as regras estão a funcionar bastante bem, o que significa que o seguimento é bastante bom. Mas continuamos a monitorizar o desempenho dos carros e garantiremos que, obviamente através do processo de governação, os carros se mantêm aproximadamente no envelope correto de performances que precisam de ter.”

Assim, para resolver o problema da gestão de energia. a FIA está a pensar tornar os carros mais lentos em curva. Não é a solução mais animadora, mas parece ser a única forma de garantir que o espetáculo não perde qualidade.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA