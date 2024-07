F1: FIA pede desculpas a Fernando Alonso “uma centena de vezes”

Certamente lembra-se do acidente de Yuki Tsunoda e o facto de ainda faltarem 2m13s para o final da Q3. Também se deve recordar que Daniel Ricciardo foi o único piloto que melhorou na sua tentativa final, os tais 2m13s que ainda faltavam para terminar a sessão, mas Fernando Alonso, não teve a oportunidade de o fazer, pois de a FIA cometeu o erro de dizer ao espanhol para encostar atrás do carro ‘APX GP’ (do filme sobre f1 que está a ser feito), mas a verdade é que ainda faltava tempo para o fim da Q3, pois houve tempo suficiente para efetuar mais uma volta cronometrada antes da bandeira axadrezada ser mostrada, mas Alonso já não o pode fazer. A FIA admitiu o erro e pediu desculpas a Alonso.

Fernando Alonso revelou à imprensa na Bélgica que entre o fim do GP da Hungria e o primeiro dia do GP da Bélgica os elementos da FIA já lhe tinham pedidos desculpas “uma centena de vezes”, pelo erro que cometeram na Hungria. Mas afinal o que sucedeu?

