F1: FIA oficializa a aprovação da candidatura da Andretti | AutoSport

É oficial! A FIA anunciou hoje a aprovação da candidatura da Andretti para a Fórmula 1 “após uma análise rigorosa”, estando agora sujeita à conclusão do acordo comercial com a Formula One Management (FOM), que detém os direitos comerciais da competição e tem de dar também luz verde.

Depois de ter arrancado com o processo para a abertura do período de candidaturas para equipas interessadas em competir na Fórmula 1 no passado mês de fevereiro, a federação internacional deu conta, através de comunicado, que concluiu que a “Andretti Formula Racing LLC passará à fase seguinte do processo de candidatura para entrar na Fórmula 1 a partir de uma lista de quatro candidatos finais na Fase 2”.

Confirma a FIA que a “Andretti Formula Racing LLC foi a única candidata a cumprir os critérios rigorosos estabelecidos” entre as “quatro equipas que apresentaram candidaturas formais na Fase 2 do processo”. A entidade federativa diz ter informado “oficialmente todas as equipas candidatas das suas conclusões após uma avaliação exaustiva”.

As equipas candidatas foram avaliadas “quanto à capacidade desportiva e técnica, à capacidade da equipa para angariar e manter um financiamento suficiente para permitir a participação no Campeonato a um nível competitivo e à experiência e recursos humanos”, esclareceu a FIA, estando ainda em observação a “gestão da sustentabilidade” e “a forma como pretendiam alcançar um impacto social positivo através da sua participação no desporto”.

As conclusões da FIA sobre a candidatura da Andretti Formula Racing LLC serão agora transmitidas à FOM para discussões comerciais.

A FIA revelou que o convite inicial para manifestações de interesse, a Fase 1 deste processo, “atraiu numerosos pedidos de informação”, mas foram apenas as quatro equipas que passaram à Fase 2.

Ainda antes do anúncio oficial da FIA sobre este tema, a Rodin Cars confirmou que a sua candidatura a um lugar na grelha da Fórmula 1 no processo aberto pela FIA tinha sido rejeitada, revelando ainda que a proposta da Andretti teria sido aceite.