F1: FIA nega que mudança regulamentar esteja relacionada com qualquer equipa

Os rumores sobre a utilização pela Red Bull de um sistema de travagem assimétrico no seu carro RB20 foram sendo avançados como estando na origem da tomada de posição por parte da entidade federativa, mas conforme o relato do Motorsport.com, que usou fontes da FIA, a atualização dos regulamentos destina-se a preparar a competição para o futuro. A alteração estará relacionada com o novo regulamento de 2026, e não se tratará de qualquer reação a atividades das equipas.

