F1: FIA não teve dúvidas sobre asa dianteira da Ferrari | AutoSport

No lançamento do SF-23, a Ferrari causou alvoroço entre os adversários e surgiram dúvidas sobre a legalidade da asa dianteira do carro italiano, devido aos separadores das placas. No ano passado, a Mercedes tinha apresentado pormenores idênticos ao que a Ferrari fez agora, mas não puderam usar depois da FIA os considerar ilegais, o que na altura surpreendeu a estrutura de Brakley visto que os planos do pacote de desenvolvimento tinham sido enviados anteriormente para a FIA e teriam sido aprovados.

A Ferrari estava convencida desde o início que a asa dianteira do SF-23 cumpria o regulamento, o que agora foi confirmado. Tendo trocado informação com a entidade federativa, a Ferrari tinha a certeza que a peça cumpria as regras. “Estava claro para eles que estava tudo bem”, disse Frédéric Vasseur. “Não me importo com as emoções das outras equipas”. O responsável da Ferrari admitiu que “este é o jogo da Fórmula 1. Todos os anos, no primeiro teste, há sempre uma história sobre uma asa ou isto ou aquilo. Na próxima semana falaremos sobre outra coisa”.

A razão para que a peça da Ferrari tenha sido considerada legal neste momento, prende-se com o facto da alteração do regulamento que considera agora que os separadores das placas podem ter influência na aerodinâmica do monolugar.