F1: FIA não acreditou que Mercedes conseguiria o DAS

O Dual Axis System, ou DAS como ficou conhecido, foi uma das “estrelas” dos testes de Barcelona. Mas a FIA não achou que a Mercedes conseguisse desenvolver o sistema.

James Allison admitiu que o sistema foi tentado em 2019 e que nessa altura foi apresentado à FIA. As exigências que o órgão federativo impôs à equipa deram a ideia que de tal o tornaria impossível de implementar… mas não para a Mercedes:

“Queríamos apresentar o sistema em 2019”, disse Allison num vídeo da Mercedes. “Levamos nossas ideias à FIA e explicamos por que pensávamos que era legal. Eles concordaram relutantemente que era realmente legal. Mas eles não gostaram muito com o que fizemos porque estávamos a ativar o segundo eixo com uma alavanca no volante, em vez de todo esse movimento do volante. Eles disseram: “não, vocês terão que mover o volante inteiro para dentro e para fora. Acho que quando eles disseram isso, eles esperavam que tal fosse difícil demais e que e não causaríamos mais problemas. “

Allison deu crédito ao designer-chefe John Owen, que aceitou o desafio.

“Ele entende de forma muito boa, se algo é exequível ou não. E essa é uma característica realmente útil, pois permite-nos ser bastante corajosos em gastar dinheiro quando a maioria das pessoas acha que o resultado é bastante incerto. Então, John aceitou esse desafio, achou que ele poderia fazê-lo, apresentou-o ao nosso talentoso grupo de projetistas mecânicos e, entre eles, eles criaram duas ou três maneiras pelas quais isso poderia ser feito. Nós escolhemos o mais provável desses três e, cerca de um ano depois, lançamos o sistema DAS que você viu no início desta temporada.”

O DAS já foi proibido pela FIA em 2021.