F1: FIA muda interpretação | AutoSport

Como se esperava, a polémica criada pela penalização de Fernando Alonso no Grande Prémio da Arábia Saudita, que acabou por ser revertida, teve repercussões posteriores.

Em Melbourne ficou a saber-se que, a partir da prova australiana, os comissários desportivos considerarão qualquer equipamento que toque no carro durante o cumprimento de uma penalização uma infracção, levando a novo castigo.

Recorde-se que o espanhol, em Jeddah, cumpria uma penalização de cinco segundos quando um mecânico tocou no Aston Martin quando encaixava o macaco traseiro no carro. Isto levou a uma penalização de dez segundos, após a corrida, que atirava o bicampeão mundial de F1 para fora do pódio, mas a equipa de Silverstone conseguiu reverter a decisão, dado ter provado que a ferramenta em questão não era considerada para o efeito.

Porém, a partir de agora, uma situação igual à de Alonso vale mesmo uma penalização.