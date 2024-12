F1: FIA mostrou monolugar para 2026

A FIA anunciou ligeiras alterações aos regulamentos técnicos da Fórmula 1 de 2026, que registarão grandes mudanças tanto na aerodinâmica como nas unidades motrizes.

Embora as equipas só possam começar a construir os seus novos carros a partir de 1 de janeiro de 2025, a FIA aperfeiçoou recentemente estes regulamentos após uma reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel.

As imagens atualizadas revelam alterações nas asas dianteiras e traseiras em comparação com os desenhos iniciais. Esta é uma das revisões técnicas mais significativas dos últimos anos.

A base das muitas alterações para 2026 é a seguinte, sendo já conhecida há algum tempo. A unidade motriz terá um grande aumento da potência elétrica. A potência do motor de combustão interna a diminui de 550-560kW para 400kW (536 CVC), enquanto a potência da bateria aumenta de 120kW para 350kW (470 CV), quase triplicando a potência elétrica. Isto é conseguido através da remoção do MGU-H (recuperação térmica) e da expansão da recuperação de energia durante a travagem para 8,5 MJ por volta através do MGU-K (recuperação cinética).

Um novo modo de ultrapassagem manual aumenta as oportunidades de ultrapassagem, com limites de utilização diferentes para os carros da frente e os carros que seguem. Enquanto a entrega de energia elétrica de um carro líder diminui após 290 km/h, atingindo zero a 355 km/h, o veículo perseguido beneficiará da ultrapassagem favorecida pelo MGU-K, fornecendo 350 kW até 337 km/h e +0,5 MJ de energia adicional.

O chassis será mais pequeno e mais leve, com a distância entre eixos reduzida para 3400 mm e a largura para 1900 mm. O peso do carro diminuirá para 768 kg, menos 30 kg do que em 2022. O downforce será reduzido em 30% e o arrasto em 55%. A dimensão das jantes mantém-se em 18 polegadas, mas a largura dos pneus é ligeiramente reduzida.

As alterações aerodinâmicas incluem a introdução de sistemas de Aerodinâmica Ativa, com asas dianteiras e traseiras móveis para um melhor desempenho em curvas e retas. A asa traseira terá um design de três elementos, a “beam wing” é removida e as placas terminais são simplificadas. A asa dianteira será mais estreita e terá flaps ativos, enquanto as cavas das rodas dianteiras são eliminadas para otimizar o controlo do rasto. Os carros terão um fundo parcialmente plano e um difusor de menor potência, o que reduzirá o efeito de solo e a dependência dos carros de afinações demasiado duras e baixas.

As melhorias de segurança centram-se nas estruturas de impacto frontal, na proteção reforçada contra intrusões laterais e no aumento da resistência do Roll hoop de 16G para 20G. Luzes traseiras mais brilhantes e luzes de segurança laterais melhorarão a visibilidade, e a antena GPS será reposicionada para um melhor desempenho.

A sustentabilidade será alcançada com combustível totalmente sustentável, que pode ser utilizado em veículos ICE normais, oferecendo uma potencial redução em grande escala das emissões de gases com efeito de estufa. Até 2030, o objetivo é o carbono líquido zero, apoiado por uma divisão 50/50 entre energia elétrica e térmica nas novas unidades de potência. Estas alterações reflectem o compromisso da Fórmula 1 com a inovação tecnológica e a responsabilidade ambiental.