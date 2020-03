F1: FIA lança esclarecimento sobre acordo com Ferrari

A FIA respondeu às sete equipas que exigiram um esclarecimento sobre o acordo atingido entre a FIA e a Ferrari, no caso da investigação à unidade motriz italiana.

As equipas sem ligações com a Ferrari ficaram descontentes com as conclusões anunciadas pela FIA e pelo acordo atingido com a Ferrari no caso da investigação à legalidade das unidades motrizes da Ferrari.

O acordo é pouco claro e não diz de forma inequívoca se a unidade motriz italiana era ilegal ou não, cenário piorado pelo acordo entre as partes, em que a Ferrari irá ajudar a FIA a desenvolver um novo combustível sintético. A FIA lançou há momentos um comunicado que visa trazer mais luz sobre o sucedido:

“A FIA conduziu análises técnicas detalhadas sobre a Unidade Motriz da Scuderia Ferrari, como tem o direito de fazer a qualquer competidor no Campeonato Mundial de Fórmula Um da FIA.

As investigações extensas e completas realizadas durante a temporada de 2019 levantaram suspeitas de que a Unidade Motriz da Scuderia Ferrari poderia ser considerada como não operando dentro dos limites dos regulamentos da FIA em todos os momentos. A Scuderia Ferrari opôs-se firmemente às suspeitas e reiterou que a sua unidade funcionava sempre em conformidade com os regulamentos. A FIA não estava totalmente satisfeita, mas decidiu que novas ações não resultariam necessariamente num caso conclusivo devido à complexidade do assunto e à impossibilidade material de fornecer uma evidência inequívoca de uma violação.

Para evitar as consequências negativas que um longo litígio implicaria, especialmente à luz da incerteza do resultado de tais litígios e no melhor interesse do Campeonato e de suas partes interessadas, a FIA, em conformidade com o Artigo 4 (ii) das Regras Judiciais e Disciplinares (JDR), decidiram entrar em acordo efetivo e dissuasivo com a Ferrari para encerrar o processo.

Esse tipo de contrato é uma ferramenta legal reconhecida como um componente essencial de qualquer sistema disciplinar e é usado por muitas autoridades públicas e outras federações desportivas no tratamento de disputas. A confidencialidade dos termos do acordo de liquidação é prevista no artigo 4 (vi) do JDR.

A FIA tomará todas as medidas necessárias para proteger o desporto, assim como o seu papel e reputação como reguladora do Campeonato Mundial de Fórmula Um da FIA.”

O que se conclui deste comunicado é que a FIA não teve meios para provar que a Ferrari atuou à margem do regulamento técnico, ou seja as suspeitas existem, mas não há provas irrefutáveis de que tal aconteceu e não se pode acusar uma equipa e atribuir uma penalização sem provas claras. Assim a FIA e a Ferrari entraram em acordo para não revelar o que estava em causa. A FIA lançou várias diretivas técnicas para regular o fluxo de combustível, em especial o medidor de fluxo, o que se pode entender com a inclusão de um segundo medidor de fluxo nesta época. A Ferrari terá encontrado forma de aumentar o fluxo máximo permitido de forma temporária, sem no entanto ir contra os 100kg/h regulamentares. Resta saber se as restantes equipas ficam satisfeitas com a explicação dada.