F1: FIA investiga asas dianteiras flexíveis: más notícias para alguns?

Martin Brundle, comentador da Sky F1 diz que a FIA colocou este fim de semana do GP da Bélgica de F1 muita atenção relativamente às asas dianteiras flexíveis, alegadamente instalaram câmaras extra na sessão de treinos de abertura para ver se as equipas estão a violar as regras, e admite que esta situação tem potencial para abalar a grelha da F1, caso a FIA tenha que instar uma ou mais equipas a alterarem as asas dianteiras por serem demasiado flexíveis. Logo se vê no que resulta esta questão.

