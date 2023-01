F1: FIA implementa mudanças e Steve Nielsen é o novo diretor desportivo | AutoSport

A FIA confirmou hoje alterações significativas à sua estrutura de gestão para a Fórmula 1 na sequência “de uma revisão dos procedimentos internos” que foi iniciada Mohammed Ben Sulayem, presidente da entidade federativa. Existiu um período de transição, mas a reorganização dos departamentos da FIA para a Fórmula 1 está agora concluída entrará em vigor ainda antes de arrancar a época desportiva.

Nikolas Tombazis, que liderou a equipa técnica da FIA desde 2018 e supervisionou o desenvolvimento e implementação da revisão do regulamento de 2022, passa a assumir um papel mais transversal, sendo agora apontado como responsável máximo dos ‘single seaters’ (monolugares), tendo os Diretores Desportivo, Técnico, Financeiro e Estratégico e Operações a responderem perante si na pirâmide da FIA.

Uma das maiores mudanças dá-se no cargo de Diretor Desportivo. Após muitos anos de estreita colaboração com a FIA na sua posição anterior na FOM como diretor desportivo, além de um passado rico em funções em várias equipas na F1 como a Lotus, Tyrrell, Benetton e AlphaTauri, Steve Nielsen irá junta-se à entidade federativa Diretor Desportivo. Será responsável pela supervisão de todos os assuntos desportivos, incluindo o desenvolvimento em curso do Controlo de Corrida e do Centro de Operações Remotas, bem como futuras atualizações ao Regulamento Desportivo.

O antigo diretor técnico da McLaren até 2018, Tim Goss vai assumir as funções de Diretor Técnico, que era anteriormente desempenhado por Tombazis, tendo trabalhado como seu adjunto desde o início da época de 2021. Também Federico Lodi, que liderou a equipa que desenvolveu o Regulamento Financeiro da FIA desde a sua criação, torna-se Diretor Financeiro para a Fórmula 1. O antigo Diretor Desportivo François Sicard assumirá um novo cargo dentro da FIA como Diretor de Estratégia e Operações de Fórmula 1, responsável pelo planeamento estratégico a longo prazo, e também pelas principais atividades em pista e logística.

Segundo Steve Nielsen “tendo trabalhado de perto com várias pessoas na Federação ao longo dos anos, estou ansioso por enfrentar os desafios que se lhes deparam. A Fórmula 1 está num grande momento e é nossa responsabilidade assegurar a saúde futura do desporto que está no centro de tudo o que fazemos”.

A entrada de Nielsen para supervisionar os temas desportivos foi bem recebida pelas equipas e tem como objetivo reforçar a equipa do controlo de corrida, que mesmo alterada após os acontecimentos de 2021 mostrou algumas fragilidades na época passada. Passando Tombazis a liderar toda uma nova organização, com Nielsen mais focado na parte desportiva, a FIA tenta dividir o que fazia Charlie Whiting sozinho e de uma forma eficaz, esperemos.