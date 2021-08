F1: FIA explica repreensão a Sebastian Vettel | AutoSport

Sebastian Vettel foi chamado aos comissários por causa da T-Shirt de apoio à comunidade LGBT o que lhe valeu uma repreensão. Michael Masi explicou o processo.

Explicando o procedimento de pré-corrida, Masi disse: “No início deste ano, após discussões internas com a FIA e a F1, esclarecemos que queríamos continuar a dar aos pilotos a possibilidade de terem o momento de mostrar o seu apoio à WeRaceAsOne, independentemente da forma como optarem por fazê-lo. “Mas então o hino nacional para um determinado país deve ser respeitado com todos os pilotos a vestirem os seus fatos de corrida. Assim, foi esclarecido e tornado muito claro que uma vez terminado esse momento, teriam de tirar a t-shirt ou qualquer outra coisa que usassem e ir ao hino nacional com o uniforme da sua equipa de corrida. Isso tem sido o mesmo para uma série de eventos e este foi o primeiro evento em que isso aconteceu desde então. Todos os pilotos que mantiveram as suas T-Shirts vestidas – não foi apenas Sebastian, foram quatro ou cinco pilotos – receberam uma repreensão por não terem seguido as instruções dos diretores de prova”.

“Olhamos para todas as penas com base no que são e as repreensões são a pena mais baixa, para além de uma advertência que, na realidade, não é uma pena. É preciso ter duas repreensões por faltas de pilotagem e uma de não pilotagem para se chegar a uma penalização de grelha, mas como exemplo, três reprimendas de não pilotagem não têm esse impacto”.