F1: FIA explica atraso na investigação a Carlos Sainz

Michael Masi explicou o atraso na investigação a Carlos Sainz durante o GP de Abu Dhabi.

Durante o período de Safety Car a McLaren mandou entrar os seus dois carros para a boxe. Carlos Sainz levantou suspeitas aos comissários e esteve sob investigação por pilotar de forma excessivamente lenta no pit lane. A investigação foi suspensa a meio da prova e seria concluída no final. Masi explicou porquê:

“Havia alguns dados que eram necessários e que queríamos obter, pelo que obviamente leva um pouco mais de tempo. Como resultado, foi mais fácil analisar após a corrida, uma vez que tivemos toda essa informação disponível e foi também útil obter as perspetivas dos respetivos pilotos”.

Com a restrição de velocidade fixada em 80 km/h no pit lane do Circuito Yas Marina, os comissários notaram que Sainz baixou o seu ritmo para “nada menos que 70 km/h” durante cinco segundos.

Isto resultou na sua chegada à caixa das boxes “cerca de 0,6 segundos mais tarde do que se tivesse mantido uma velocidade de 80 km/h”.

Os comissários reconheceram que Sainz não foi instruído pela equipa para abrandar e, apesar dos dados que indicavam o seu ritmo reduzido, Masi comentou que tais decisões não são um assunto a preto e branco.

“É um uma decisão”, acrescentou Masi. “Conduzir desnecessariamente devagar no pit lane surge como resultado de discussões com todos os diretores desportivos da equipa e com os comissários de bordo no início deste ano. Tivemos de olhar para tudo isto e avaliar. É por isso que temos comissários”.

Sainz não foi penalizado pelo que manteve o seu lugar e garantiu à McLaren o terceiro lugar no campeonato de construtores