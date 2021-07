F1: FIA estabelece novas diretrizes para o acesso aos comissários | AutoSport

Depois da confusão que se criou no incidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, a FIA lançou novas diretrizes para que certas cenas não se repitam.

Por altura do incidente entre os pilotos, Toto Wolff entrou em contacto com Michael Masi, diretor de prova, sobre uma potencial infração. Wolff enviou o documento por mail mas, como seria de esperar, Masi não viu nem iria ver enquanto a prova decorria, pelo que Wolff foi convidado a ir visitar os comissários, no que foi considerada uma manobra que visava distrair ou pressionar os comissários e que foi criticada pela Red Bull.

Ora a FIA lançou uma nova diretriz que pretende impedir que tal volte a acontecer. Michael Masi, enviou a nova diretiva a todas as equipas na quarta-feira, informou a agência noticiosa PA. O objetivo do e-mail era que Masi pretendia “esclarecer a forma como um concorrente, os seus representantes devidamente autorizados e/ou pilotos têm acesso ao gabinete dos comissários”.

E prossegue: “O acesso ao gabinete dos comissários é estritamente limitado aos comissários, à secretária dos comissários e ao operador dos comissários. A admissão só é permitida com a aprovação prévia dos comissários ou na sequência de uma decisão dos comissários de convocar um concorrente e/ou piloto. Qualquer concorrente ou pessoa associada a um concorrente que não cumpra os requisitos acima descritos pode ser considerada como tendo infringido o artigo 12.2.1.i do Código Desportivo Internacional. Confiamos que o acima exposto é claro”.

Será atribuída uma penalização que pode variar desde uma repreensão até uma multa, dedução de pontos, ou mesmo desqualificação.