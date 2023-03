F1: FIA esclarece qual é o limite da linha de entrada e saída do pitlane | AutoSport

Durante a corrida do Grande Prémio do Mónaco, os dois pilotos da Red Bull estiveram envolvidos numa das muitas polémicas dessa prova, depois de terem passado por cima da linha de saída da via das boxes, tendo sido decidido em ambas as situações que os pilotos não cruzaram a linha totalmente, logo não foram penalizados, depois da Ferrari ter protestado sobre esta situação.

Antes da primeira corrida da nova temporada, o Diretor de Corrida Niels Wittich relembrou o esclarecimento dado pela FIA sobre esta matéria e que será válido durante toda a época de 2023. Assim, se a parede lateral do pneus ultrapassar o limite externo da linha – é válido para as linhas de entrada e saída do pitlane – os pilotos podem ser penalizados, como se pode ver na ilustração publicada nas notas do Diretor de prova (em baixo).

Fica assim esclarecido um pormenor da corrida, para evitar dúvidas na interpretação da regra do Código Desportivo Internacional.